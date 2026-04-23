Які звички “вбивають” зір та призводять до раку очей: це робить більшість

Зір є одним із найважливіших органів чуття, однак багато людей навіть не замислюються, як повсякденні звички впливають на очі. Офтальмологи наголошують, що навіть дрібні щоденні дії можуть призвести до поступового погіршення зору.

Основні звички, що шкодять очам

Відсутність сонцезахисних окулярів — ультрафіолетове випромінювання пошкоджує рогівку та кришталик, сприяє розвитку катаракти та навіть раку очей. Використання окулярів із захистом UV400 є простим способом зберегти здоров’я очей.

Часте тертя очей — багато людей інстинктивно труть очі при свербінні чи подразненні. Це може призвести до розвитку кератоконусу — хвороби, що деформує рогівку і значно погіршує зір.

Сон у контактних лінзах — залишення лінз на ніч підвищує ризик інфекцій та пошкоджень рогівки. Лікарі радять завжди знімати лінзи перед сном, навіть якщо вони здаються комфортними.

Тривале використання гаджетів — довге перебування перед екранами без перерви викликає синдром сухого ока та перенапруження м’язів. Це може призвести до головного болю та поступового погіршення зору.

Ігнорування регулярних оглядів — багато небезпечних хвороб очей, таких як глаукома чи вікова макулодистрофія, розвиваються непомітно. Регулярні огляди допомагають виявити проблеми на ранніх стадіях.

Недостатній сон — хронічне недосипання викликає сухість очей, зниження концентрації та підвищує ризик запальних процесів.

Використання старої косметики — прострочені засоби для макіяжу можуть містити бактерії, що спричиняють інфекції очей.

