Какие привычки "убивают" зрение и приводят к раку глаз: это делает большинство

Зрение является одним из важнейших органов чувств, однако многие даже не задумываются, как повседневные привычки влияют на глаза. Офтальмологи отмечают, что даже мелкие ежедневные действия могут привести к постепенному ухудшению зрения.

Основные привычки, которые вредят глазам

Отсутствие солнцезащитных очков – ультрафиолетовое излучение повреждает роговицу и хрусталик, способствует развитию катаракты и даже рака глаз. Использование очков с защитой UV400 является простым способом сохранить здоровье глаз.

Частое трение глаз — многие инстинктивно трут глаза при зуде или раздражении. Это может привести к развитию кератоконуса – болезни, деформирующей роговицу и значительно ухудшающей зрение.

Сон в контактных линзах – оставление линз на ночь повышает риск инфекций и повреждений роговицы. Врачи советуют всегда снимать линзы перед сном даже если они кажутся комфортными.

Длительное использование гаджетов – длительное пребывание перед экранами без перерыва вызывает синдром сухого глаза и перенапряжение мышц. Это может привести к головным болям и постепенному ухудшению зрения.

Игнорирование регулярных осмотров – многие опасные болезни глаз, такие как глаукома или возрастная макулодистрофия, развиваются незаметно. Регулярные обзоры помогают выявить проблемы на ранних стадиях.

Недостаточный сон – хроническое недосыпание вызывает сухость глаз, снижение концентрации и повышает риск воспалительных процессов.

Использование старой косметики – просроченные средства для макияжа могут содержать бактерии, вызывающие инфекции глаз.

