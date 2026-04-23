Какие привычки "убивают" зрение и приводят к раку глаз: это делает большинство

Кречмаровская Наталия
Зрение является одним из важнейших органов чувств, однако многие даже не задумываются, как повседневные привычки влияют на глаза. Офтальмологи отмечают, что даже мелкие ежедневные действия могут привести к постепенному ухудшению зрения.
Отсутствие солнцезащитных очков – ультрафиолетовое излучение повреждает роговицу и хрусталик, способствует развитию катаракты и даже рака глаз. Использование очков с защитой UV400 является простым способом сохранить здоровье глаз.
Частое трение глаз — многие инстинктивно трут глаза при зуде или раздражении. Это может привести к развитию кератоконуса – болезни, деформирующей роговицу и значительно ухудшающей зрение.
Сон в контактных линзах – оставление линз на ночь повышает риск инфекций и повреждений роговицы. Врачи советуют всегда снимать линзы перед сном даже если они кажутся комфортными.
Длительное использование гаджетов – длительное пребывание перед экранами без перерыва вызывает синдром сухого глаза и перенапряжение мышц. Это может привести к головным болям и постепенному ухудшению зрения.
Игнорирование регулярных осмотров – многие опасные болезни глаз, такие как глаукома или возрастная макулодистрофия, развиваются незаметно. Регулярные обзоры помогают выявить проблемы на ранних стадиях.
Недостаточный сон – хроническое недосыпание вызывает сухость глаз, снижение концентрации и повышает риск воспалительных процессов.
Использование старой косметики – просроченные средства для макияжа могут содержать бактерии, вызывающие инфекции глаз.
