Як покращити зір та зберегти здоров'я очей без ліків: прості та дієві поради
НОВИНИ

Як покращити зір та зберегти здоров’я очей без ліків: прості та дієві поради

Що допоможе покращити зір та зберегти здоров’я очей без ліків

8 квітня 2026, 16:22
Кречмаровская Наталия

Погіршення зору та проблеми з очима створюють певний дискомфорт. Однак покращити зір та зберегти здоров'я очей можна без ліків — допоможе комплексний підхід. Регулярне та правильне харчування, вправи для очей та здорові звички допоможуть зберегти гостроту зору навіть у зрілому віці.

Як покращити зір та зберегти здоров’я очей без ліків: прості та дієві поради

Проблеми із зором. Ілюстративне фото

Спеціалісти називають наступні заходи, які допоможуть покращити зір без ліків 

Харчування для здоров'я очей

Вітамін А: морква, шпинат, броколі підтримують сітківку та запобігають сухості очей.

Омега-3 жирні кислоти: риба (лосось, сардини), насіння льону та волоські горіхи зменшують ризик дегенерації жовтої плями.

Вітамін С та Е: цитрусові, ягоди, мигдаль і насіння соняшника захищають клітини від окисного стресу.

Цинк: міститься у гарбузовому насінні та бобових, допомагає підтримувати здоров’я сітківки.

Вправи для очей

Фокусування на різних відстанях: дивитися кілька секунд на близький предмет, а потім переводити погляд на далекий. Це тренує акомодацію.

Метод "пальмінг": прикривати очі теплими долонями на кілька хвилин, щоб зняти напруження.

Рухи очима: колові рухи, погляд вгору-вниз та вправо-вліво покращують гнучкість очних м’язів.

Здорові звички

Обмеження часу перед екраном: правило 20-20-20 — кожні 20 хвилин дивитися на предмет за 6 м протягом 20 секунд.

Регулярні прогулянки на свіжому повітрі: природне освітлення сприяє правильному функціонуванню очей.

Повноцінний сон: відновлює клітини та зменшує втому очей.

Захист від ультрафіолету: сонцезахисні окуляри з якісними лінзами запобігають пошкодженню сітківки.

Роль фізичної активності

Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, що сприяє постачанню кисню та поживних речовин до очей. Це знижує ризик розвитку глаукоми та інших хронічних захворювань.

Психоемоційний фактор

Стрес негативно впливає на зір, викликаючи спазм м’язів та втому. Практики йоги, медитації та дихальні вправи допомагають зняти напруження та підтримати здоров’я очей.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про продукти, корисні для очей. 




