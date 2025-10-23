Лікарі назвали продукти, які покращують здоров'я очей: і це не морква

Погіршення зору та розвиток захворювань очей можуть бути непомітними на ранніх стадіях, однак з часом проблеми посилюються. Зберегти здоров'я очей допоможуть деякі продукти — і у цьому списку немає моркви, хоча саме її раніше рекомендували, як суперпродукт для покращення зору.

Зір. Ілюстративне фото

Тканини наших очей використовують багато кисню, що може призвести до оксидативного стресу. Це може пошкодити клітини та спровокувати захворювання, але певні поживні речовини, такі як цинк і вітамін А, ефективно виводять ці шкідливі речовини, пише видання Express.

Провідний дослідник здоров'я очей та засновник Ірландського центру досліджень харчування, професор Джон Нолан та клінічна дієтолог Сьюзі Сойєр розповіли, що харчування важливе для здоров'я очей та назвали корисні продукти:

Болгарський перець і помідори — містять каротиноїди. Ці жиророзчинні пігменти діють як антиоксиданти та оптичні фільтри. Вони допомагають зменшити пошкодження очей синім світлом. Також вживання цих продуктів можуть зменшити навантаження на кришталик ока та зменшити ризик катаракти.

Олія авокадо - багата на вітамін А та лютеїн. Ці поживні речовини допомагають захистити макулу та зменшити запалення в оці.

Ківі та ягоди замість фруктового соку. Ківі та ягоди багаті на вітамін С, який захищає желеподібну речовину в середині ока. А соки містять багато цукру, що може пошкодити кровоносні судини сітківки ока, що потенційно може призвести до таких захворювань, як глаукома.

Яйця, молоко та сир — багаті на кальцій продукти та містять значну кількість каротиноїдів, а також вітамінів А та В2.

Жирна риба. Експерти радять замінити білу рибу жирною. Риба, така як лосось і скумбрія, багата на омега-3, необхідна для жирової частини ока, профілактики захворювань та зорової функції, а також може допомогти зменшити запалення.

