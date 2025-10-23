Врачи назвали продукты, которые улучшают здоровье глаз: и это не морковь

Ухудшение зрения и развитие заболеваний глаз могут быть незаметны на ранних стадиях, однако со временем проблемы усугубляются. Сохранить здоровье глаз помогут некоторые продукты – и в этом списке нет моркови, хотя именно ее раньше рекомендовали как суперпродукт для улучшения зрения.

Зрение. Иллюстративное фото

Ткани наших глаз используют много кислорода, что может привести к окислительному стрессу. Это может повредить клетки и спровоцировать заболевание, но некоторые питательные вещества, такие как цинк и витамин А, эффективно выводят эти вредные вещества, пишет издание Express.

Ведущий исследователь здоровья глаз и основатель Ирландского центра исследований питания, профессор Джон Нолан и клинический диетолог Сьюзи Сойер рассказали, что питание важно для здоровья глаз и назвали полезные продукты:

Болгарский перец и помидоры – содержат каротиноиды. Эти жирорастворимые пигменты действуют как антиоксиданты и оптические фильтры. Они помогают уменьшить повреждение глаз синим светом. Также употребление этих продуктов может уменьшить нагрузку на хрусталик глаза и уменьшить риск катаракты.

Масло авокадо — богато витамином А и лютеином. Эти питательные вещества помогают защитить макулу и уменьшить воспаление в глазу.

Киви и ягоды вместо фруктового сока. Киви и ягоды богаты витамином С, который защищает желеобразное вещество в середине глаза. Соки же содержат много сахара, что может повредить кровеносные сосуды сетчатки глаза, что потенциально может привести к таким заболеваниям, как глаукома.

Яйца, молоко и сыр – богатые кальцием продукты и содержат значительное количество каротиноидов, а также витаминов А и В2.

Жирная рыба. Эксперты советуют заменить белую рыбу жирной. Рыба, такая как лосось и скумбрия, богата омега-3, необходима для жировой части глаза, профилактики заболеваний и зрительной функции, а также может помочь уменьшить воспаление.

