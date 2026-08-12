Які симптоми вказують на деменцію у 30 років: це приголомшить кожного

Деменцію часто вважають проблемою людей похилого віку. Насправді в рідкісних випадках вона може проявитися значно раніше — навіть у 30-40 років. Якщо ознаки захворювання виникають до 65 років, медики говорять про деменцію з раннім початком.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

За прогнозами Alzheimer's Research UK, до 2050 року у світі може бути близько 153 млн людей із деменцією. Водночас випадки захворювання серед молодих людей залишаються відносно рідкісними, пише Mirror.

Причин ранньої деменції може бути кілька. Серед них — лобно-скронева деменція, хвороба Хантінгтона, пошкодження мозку через тривале вживання алкоголю та рання форма хвороби Альцгеймера. При Альцгеймері, зокрема, в мозку можуть накопичуватися амілоїд і тау-білок, що поступово порушує роботу нервових клітин.

Перші зміни не завжди стосуються пам’яті

У молодих людей захворювання може проявлятися зовсім не так, як очікує більшість. Першими можуть змінитися поведінка, характер, мовлення, зір або координація. Через це незвичні прояви легко пояснити втомою, нервовим напруженням чи проблемами на роботі.

Медичний центр Джонса Гопкінса називає такі можливі ранні ознаки:

людина забуває важливі речі, особливо нещодавно отриману інформацію або важливі дати;

постійно перепитує про те, що вже обговорювали;

починає помилятися у звичних справах, наприклад під час оплати рахунків або приготування улюбленої страви;

плутається в датах і не завжди розуміє, яка зараз пора року;

може не усвідомлювати, де перебуває або як опинилася в певному місці;

виникають труднощі зі сприйняттям глибини та інші проблеми із зором;

стає важко підтримувати розмову або згадати потрібне слово;

людина губить речі й не може згадати, де була перед тим, щоб їх знайти;

їй дедалі складніше правильно оцінювати ситуації та приймати рішення;

зменшується інтерес до роботи, друзів та соціального життя;

змінюються настрій і особистість.

На пізніших етапах стан може погіршуватися. Тоді можливі різкі зміни поведінки та настрою, сильна плутанина щодо часу, місця і подій із власного життя. Людина може почати підозрювати рідних, друзів або тих, хто за нею доглядає.

Також можуть виникнути проблеми з мовленням, ковтанням та ходьбою. Пам’ять при цьому може погіршуватися вже значно сильніше.

Коли варто звернути увагу на симптоми

Окрема забудькуватість або переплутана дата ще не означають, що у людини деменція. Такі проблеми можуть виникати через недосипання, стрес, перевтому або інші стани.

Насторожитися варто тоді, коли зміни не минають, повторюються та поступово заважають звичайному життю. У такій ситуації краще звернутися до лікаря і з’ясувати причину симптомів, а не намагатися поставити собі діагноз самостійно.

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