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Какие симптомы указывают на деменцию в 30 лет: это ошеломит каждого

ТОП симптомов, которые указывают на развитие деменции в молодом возрасте: признаки часто списывают на стресс

12 августа 2026, 18:32
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Кречмаровская Наталия

Деменцию часто считают проблемой пожилых людей. На самом деле в редких случаях она может проявиться гораздо раньше – даже в 30-40 лет. Если признаки заболевания возникают в возрасте до 65 лет, медики говорят о деменции с ранним началом.

Какие симптомы указывают на деменцию в 30 лет: это ошеломит каждого

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

По прогнозам Alzheimer's Research UK, к 2050 году в мире может находиться около 153 млн человек с деменцией. В то же время, случаи заболевания среди молодых людей остаются относительно редкими, пишет Mirror.

Причин ранней деменции может быть несколько. Среди них – лобно-височная деменция, болезнь Хантингтона, повреждение мозга из-за длительного употребления алкоголя и ранняя форма болезни Альцгеймера. При альцгеймере, в частности, в мозге могут накапливаться амилоид и тау-белок, что постепенно нарушает работу нервных клеток.

Первые изменения не всегда касаются памяти

У молодых людей заболевание может проявляться совсем не так, как ожидает большинство. Первыми могут измениться поведение, характер, речь, зрение или координация. Поэтому необычные проявления легко объяснить усталостью, нервным напряжением или проблемами на работе.

Медицинский центр Джонса Гопкинса называет следующие возможные ранние признаки:

  • человек забывает важные вещи, особенно недавно полученную информацию или важные даты;

  • постоянно переспрашивает, что уже обсуждали;

  • начинает ошибаться по привычным делам, например при оплате счетов или приготовлении любимого блюда;

  • путается в датах и не всегда понимает, какое сейчас время года;

  • может не отдавать себе отчет, где находится или как оказалась в определенном месте;

  • возникают трудности с восприятием глубины и другие проблемы со зрением;

  • становится трудно поддерживать разговор или вспомнить нужное слово;

  • человек теряет вещи и не может вспомнить, где был перед тем, чтобы их найти;

  • ему все сложнее правильно оценивать ситуации и принимать решения;

  • уменьшается интерес к работе, друзьям и социальной жизни;

  • изменяются настроение и личность.

На более поздних этапах состояние может ухудшаться. Тогда возможны резкие изменения поведения и настроения, сильная неразбериха относительно времени, места и событий из собственной жизни. Человек может начать подозревать родных, друзей или тех, кто за ним ухаживает.

Также могут возникнуть проблемы с речью, проглатыванием и ходьбой. Память при этом может ухудшаться уже гораздо сильнее.

Когда следует обратить внимание на симптомы

Отдельная забывчивость или перепутанная дата еще не означают, что у человека деменция. Такие проблемы могут возникать из-за недосыпания, стресса, переутомления или других состояний.

Насторожиться следует тогда, когда изменения не проходят, повторяются и постепенно мешают обычной жизни. В такой ситуации лучше обратиться к врачу и выяснить причину симптомов, а не пытаться задать себе диагноз самостоятельно.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/early-signs-dementia-can-affect-37522132
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