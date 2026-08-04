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Прокидаєтеся серед ночі: ця проста вправа допоможе заснути за лічені хвилини

Експерти розповіли про унікальну техніку "5-4-3-2-1" - вона допомагає заспокоїти мозок, зменшити тривожність і швидше заснути

4 серпня 2026, 21:06
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Кречмаровская Наталия

Нав'язливі думки часто не дають заснути або навіть можуть розбудити посеред ночі. Причина — мозок не може розслабитися, що і провокує безсоння. Експерти радять виконати просту техніку безпосередньо в ліжку, яка допомагає переключити увагу та швидше заснути. Це вправа заземлення "5-4-3-2-1". 

Прокидаєтеся серед ночі: ця проста вправа допоможе заснути за лічені хвилини

Безсоння. Ілюстративне фото

Експерти Dreams розповіли Express, що вправа “5-4-3-2-1” допомагає відволіктися від тривожних думок і поступово заспокоїтися. Її головна ідея — переключити увагу на те, що людина бачить, чує та відчуває навколо себе, замість того щоб знову і знову прокручувати в голові проблеми та нав’язливі думки.

Виконати вправу нескладно. Спочатку потрібно визначити п'ять речей, які ви бачите. Якщо в кімнаті темно, їх можна просто уявити. Потім звернути увагу на чотири відчуття, наприклад дотик ковдри чи подушки, після цього — три звуки, два запахи і один смак, який ви відчуваєте або можете пригадати.

Перед початком фахівці радять зручно лягти, розслабитися і зробити кілька повільних глибоких вдихів. Під час вправи не потрібно поспішати — достатньо спокійно зосередитися на кожному етапі. Це допомагає відволіктися від нав'язливих думок і легше налаштуватися на сон.

За словами експертів, цей спосіб добре підходить і дітям, які довго не можуть заснути через хвилювання або надто активну уяву. Для них є простіший варіант — “3-2-1”:

  • знайти три речі, які можна побачити,

  • два звуки, 

  • одне відчуття. 

Якщо практикувати таку вправу регулярно, користуватися нею в моменти стресу буде значно легше.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який напій погіршує якість сну.




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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/life/2234850/simple-3am-sleep-method-helps
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