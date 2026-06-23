Названо напій, який значно погіршує сон: і це не тільки кава та чай

Проблеми зі сном можуть виникати через вживання певних продуктів та напоїв. Загальновідомо, що кофеїн погіршує якість сну та впливає на швидкість засинання. Однак негативний вплив має не тільки кава та чай.

Безсоння. Ілюстративне фото

Щоб швидше заснути та добре спати всю ніч людям радять уникати стимуляторів, пише видання Express. Але є ще один поширений напій, який також негативно впливає на якість сну. Йдеться про алкоголь — він може спочатку викликати сонливість, але пізніше він може погіршити якість сну, що призведе до більш перерваного сну та більш ранніх пробуджень.

Експерти зі сну пояснили: “Хоча алкоголь часто може допомогти вам швидше заснути, його вживання незадовго до сну може спричинити уривчастий сон і бути причиною частих пробуджень протягом ночі”.

Проведені дослідження довели, що вживання алкоголю протягом чотирьох годин перед сном може негативно вплинути на безперервність та тривалість сну. Це може призвести до частих пробуджень вночі та тривалого часу, коли людина не може заснути.

“Якщо виникають проблеми зі сном після вечірнього напою, спробуйте випити останній напій приблизно за чотири години до сну, щоб організм мав достатньо часу перетравити та метаболізувати алкоголь, перш ніж ви спробуєте заснути”, — радять експерти.

Погіршує якість сну і нікотин — він викликає безсоння та впливає на здатність організму як засинати, так і підтримувати сон.

Щодо впливу кофеїну, то він блокує дію аденозину, нейромедіатора, який природним чином накопичується в організмі протягом дня та створює тиск, що спонукає до сну. Експерти пояснюють, що період напіввиведення кофеїну у здорових людей становить п'ять годин, тобто потрібно п’ять годин, щоб організм вивів лише половину кофеїну. І якщо виникають проблеми зі сном, варто відмовитися від кофеїну не тільки за 4-5 годин до сну, а й за вісім-дванадцять годин до сну.

“Якщо ви зазвичай лягаєте спати о 23:00, це може означати, що ваш останній напій з кофеїном потрібно випити близько 13:00, а решту дня вибирати напої без кофеїну”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому каву називають “фонтаном молодості”.



