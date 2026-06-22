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Справжній “фонтан молодості”: цей щоденний напій захищає від деменції та діабету

Названо щоденний напій, який знижує ризик деменції та діабету

22 червня 2026, 20:56
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Кречмаровская Наталия

Справжнім джерелом молодості називають простий щоденний напій — це кава. 

Справжній “фонтан молодості”: цей щоденний напій захищає від деменції та діабету

"Джерело молодості". Ілюстративне фото

Експерти пояснюють користь наявністю поліфенолів, які містяться в кавових зернах. Вони діють як антиоксиданти, захищаючи клітини від пошкодження та зменшуючи запалення, пише видання Mirror. При цьому експерти наголошують, що нефільтрована кава, така як кава у френч-пресі (також відома як кава у кавоварках), містить олії, що підвищують рівень холестерину, видалити їх допомагають паперові фільтри. 

Експерти зазначають, що вживання кави “пов’язане зі зниженням ризику деменції”. З результатами дослідження, опублікованому в  журналі Американської медичної асоціації, вживання 2-3 чашок кави з кофеїном на день пов'язане зі зниженням ризику деменції на 18%. Однак споживання більшої кількості не забезпечувало додаткового захисту.

Видання повідомляє, що є дослідження, які показують, що в довгостроковій перспективі від 3 до 5 чашок чорної кави на день можуть знизити ризик діабету другого типу до 30%. Однак дослідники наголосили, що вживання кофеїну натщесерце або після поганого сну може підвищити рівень цукру в крові у деяких людей. Щоб уникнути цього радять пити каву після сніданку. 

Також дослідники зазначають, що люди, які п’ють каву, як правило, мають більшу різноманітність у своїх мікробіомах. Одне з можливих пояснень пов’язане з розчинною клітковиною та пребіотичними властивостями кави, які живлять корисні кишкові мікроорганізми.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що згідно з результатами масштабного дослідження, регулярне вживання кави покращує настрій і концентрацію, тоді як кава без кофеїну також позитивно впливає на здоров'я.




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Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/daily-fountain-youth-drink-could-37309105
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