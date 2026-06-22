Настоящий "фонтан молодости": этот ежедневный напиток защищает от деменции и диабета

Настоящим источником молодости называют простой ежедневный напиток – это кофе.

"Источник молодости". Иллюстративное фото

Эксперты объясняют пользу наличием полифенолов, содержащихся в кофейных зернах. Они действуют как антиоксиданты, защищая клетки от повреждения и уменьшая воспаление, пишет издание Mirror. При этом эксперты отмечают, что нефильтрованный кофе, такой как кофе во френч-прессе (также известный как кофе в кофеварках), содержит масла, повышающие уровень холестерина, удалить их помогают бумажные фильтры.

Эксперты отмечают, что употребление кофе "связано со снижением риска деменции". С результатами исследования, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации, употребление 2-3 чашек кофе с кофеином в день связано с понижением риска деменции на 18%. Однако потребление большего количества не обеспечивало дополнительной защиты.

Издание сообщает, что есть исследования, показывающие, что в долгосрочной перспективе от 3 до 5 чашек черного кофе в день могут снизить риск диабета второго типа до 30%. Однако исследователи отметили, что употребление кофеина натощак или после плохого сна может повысить уровень сахара в крови у некоторых людей. Чтобы избежать этого, советуют пить кофе после завтрака.

Также исследователи отмечают, что пьющие кофе, как правило, имеют большее разнообразие в своих микробиомах. Одно из возможных объяснений связано с растворимой клетчаткой и пребиотическими свойствами кофе, питающими полезные кишечные микроорганизмы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что согласно результатам масштабного исследования, регулярное употребление кофе улучшает настроение и концентрацию, тогда как кофе без кофеина также положительно влияет на здоровье.



