logo_ukra

BTC/USD

78198

ETH/USD

2375.96

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Неочікуваний ефект від кави здивує кожного
commentss НОВИНИ Всі новини

Неочікуваний ефект від кави здивує кожного

Чому варто пити каву: вчені назвали чимало причин

22 квітня 2026, 20:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вчені виявили неочікуваний ефект від кави — це порадує всіх кавоманів. Згідно з результатами масштабного дослідження, регулярне вживання кави покращує настрій і концентрацію, тоді як кава без кофеїну також позитивно впливає на здоров'я.

Кава. Ілюстративне фото

Дослідники виявили, що кава, як кофеїнова, так і безкофеїнова, змінюють кишковий мікробіом таким чином, що покращують сприйняття настрою та рівень стресу, а в деяких випадках загострюють когнітивні функції, пише видання Independent.

До того ж вживання кави допомагає знизити ризик розвитку діабету 2 типу, захворювань печінки, серцево-судинних захворювань та раку.

“Тим часом метааналіз показав, що споживання кави в легких та помірних кількостях пов'язане з нижчими показниками смертності від усіх причин, смертності від серцево-судинних захворювань та захворюваності на інсульт. Воно також пов'язане зі зниженням ризику хвороби Паркінсона, депресії та хвороби Альцгеймера”, — пише видання.

Однак кава з кофеїном та без, мають різний вплив на організм. Так, за даними досліджень, покращення навчання та пам'яті спостерігалися лише у тих, хто пив каву без кофеїну, що свідчить про те, що такі сполуки, як поліфеноли, а не кофеїн, можуть сприяти певним когнітивним перевагам.

Тим часом кава з кофеїном була пов'язана зі зниженням тривожності, підвищеною пильністю та увагою, а також нижчим ризиком запалення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про час, коли категорично заборонено пити каву. Дослідники довели, що кава у півтори години після пробудження “вбиває” організм”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/coffee-health-benefits-mood-anxiety-concentration-study-b2961839.html
Теги:

Новини

Всі новини