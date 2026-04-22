Неочікуваний ефект від кави здивує кожного

Вчені виявили неочікуваний ефект від кави — це порадує всіх кавоманів. Згідно з результатами масштабного дослідження, регулярне вживання кави покращує настрій і концентрацію, тоді як кава без кофеїну також позитивно впливає на здоров'я.

Дослідники виявили, що кава, як кофеїнова, так і безкофеїнова, змінюють кишковий мікробіом таким чином, що покращують сприйняття настрою та рівень стресу, а в деяких випадках загострюють когнітивні функції, пише видання Independent.

До того ж вживання кави допомагає знизити ризик розвитку діабету 2 типу, захворювань печінки, серцево-судинних захворювань та раку.

“Тим часом метааналіз показав, що споживання кави в легких та помірних кількостях пов'язане з нижчими показниками смертності від усіх причин, смертності від серцево-судинних захворювань та захворюваності на інсульт. Воно також пов'язане зі зниженням ризику хвороби Паркінсона, депресії та хвороби Альцгеймера”, — пише видання.

Однак кава з кофеїном та без, мають різний вплив на організм. Так, за даними досліджень, покращення навчання та пам'яті спостерігалися лише у тих, хто пив каву без кофеїну, що свідчить про те, що такі сполуки, як поліфеноли, а не кофеїн, можуть сприяти певним когнітивним перевагам.

Тим часом кава з кофеїном була пов'язана зі зниженням тривожності, підвищеною пильністю та увагою, а також нижчим ризиком запалення.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про час, коли категорично заборонено пити каву. Дослідники довели, що кава у півтори години після пробудження "вбиває" організм".




