Названо час, коли категорично заборонено пити каву: це "вбиває" організм

Ранкова чашка кави може значно погіршити здоров’я — названо час, коли робити це небезпечно.

Фармацевт Роджіна Шамс пояснила, що вживання кави без води посилює нічне зневоднення та діє проти біології організму, пише видання Mirror. Експертка пояснила, що кортизол — це гормон пробудження організму, рівень якого досягає піка приблизно через 30-60 хвилин після пробудження. Люди, які вживають кофеїн, перш ніж цей гормон зможе виконати свою роботу, порушують природну регуляцію свого організму. До того ж кофеїн може спричинити гормональний хаос.

Експертка порадила пити каву через 60-90 хвилин після пробудження — це дозволяє збалансувати функцію надниркових залоз.

Роджіна розповіла, що повільний ранок забезпечить стабільний рівень енергії. Варто почати з води перед кофеїном, щоб відновити водний баланс. Експерт також радить обмежити перебування перед екраном протягом першої години та спробувати отримати природне ранкове світло, наприклад, прогулявшись, щоб підтримувати свій циркадний ритм.

За словами експертки, вживання кави до 9 ранку може бути причиною втоми до 15:00. Багато людей, навіть не усвідомлюючи цього, спричиняють різке підвищення рівня цукру в крові та виснажують свою нервову систему.

“Якщо почекати, перш ніж вживати кофеїн, це дозволить природному рівню кортизолу (гормону стресу) у вашому організмі досягти піка та поступово знизитися, що дозволить уникнути надмірного хвилювання та забезпечити більш ефективний, природний заряд енергії. Не кажучи вже про те, що вживання кави натщесерце одразу після пробудження може підвищити кислотність шлунка, що може спричинити кислотний рефлюкс. Є кілька причин, чому краще почекати”, — цитує видання експертку.

Щоб покращити здоров’я, потрібно перед ранковою кавою випити воду, з’їсти білок та зачекати 60-90 хвилин.

