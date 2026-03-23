Здоровье диета и питание Названо время, когда категорически запрещено пить кофе: это "убивает" организм
Названо время, когда категорически запрещено пить кофе: это "убивает" организм

Почему утренний кофе "убивает" организм: секрет во времени употребления

23 марта 2026, 19:06
Кречмаровская Наталия

Утренняя чашка кофе может значительно ухудшить здоровье – названо время, когда делать это небезопасно.

Названо время, когда категорически запрещено пить кофе: это "убивает" организм

Кофе. Иллюстративное фото

Фармацевт Рожина Шамс объяснила, что употребление кофе без воды усиливает ночное обезвоживание и действует против биологии организма, пишет издание Mirror. Эксперт объяснила, что кортизол – это гормон пробуждения организма, уровень которого достигает пика примерно через 30-60 минут после пробуждения. Люди, употребляющие кофеин, прежде чем этот гормон сможет выполнить свою работу, нарушают естественную регуляцию своего организма. К тому же кофеин может вызвать гормональный хаос.

Эксперт посоветовала пить кофе через 60-90 минут после пробуждения – это позволяет сбалансировать функцию надпочечников.

Роджина рассказала, что медленное утро обеспечит стабильный уровень энергии. Следует начать с воды перед кофеином, чтобы восстановить водный баланс. Эксперт также советует ограничить пребывание перед экраном в течение часа и попытаться получить естественный утренний свет, например, прогулявшись, чтобы поддерживать свой циркадный ритм.

По словам эксперта, употребление кофе до 9 утра может быть причиной усталости до 15:00. Многие люди, даже не осознавая этого, приводят к резкому повышению уровня сахара в крови и истощают свою нервную систему.

“Если подождать, прежде чем употреблять кофеин, это позволит естественному уровню кортизола (гормона стресса) в вашем организме достичь пика и постепенно снизиться, что позволит избежать чрезмерного волнения и обеспечить более эффективный, естественный заряд энергии. Не говоря уже о том, что употребление кофе натощак сразу после пробуждения может повысить кислотность желудка, что может вызвать кислотный рефлюкс. Есть несколько причин, почему лучше подождать”, — цитирует эксперт.

Чтобы улучшить здоровье, нужно перед утренним кофе выпить воду, съесть белок и подождать 60-90 минут.

Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/health-alert-issued-anyone-who-36887803
