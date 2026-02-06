Кому категорично заборонено пити каву: перелік обмежень здивує багатьох

Кофеїн стимулює нервову систему, підвищує концентрацію та додає енергії. Однак є і негативний вплив — кофеїн може викликати небажані реакції, особливо у людей із хронічними захворюваннями чи підвищеною чутливістю. Деяким людям небезпечно пити каву.

Кава. Ілюстративне фото

Кому категорично заборонено пити каву:

Людям із серцево-судинними захворюваннями — кофеїн може підвищувати артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. Кава може стати небезпечним фактором для тих, хто має гіпертонію, аритмію чи ішемічну хворобу серця.

Особи з тривожними розладами — кофеїн стимулює нервову систему, що може посилювати симптоми тривожності, викликати панічні атаки та безсоння.

Тим, хто страждає на безсоння — навіть невелика кількість кави у другій половині дня може призвести до порушення сну. Якщо проблеми хронічні — варто повністю виключити цей напій.

Пацієнти з гастритом та виразковою хворобою — кава стимулює вироблення шлункової кислоти, це може викликати печію та загострення хвороб травної системи.

Вагітні жінки — надмірне споживання кави може впливати на розвиток плода, підвищувати ризик передчасних пологів та низької ваги новонародженого. Вагітним радять відмовитися від кави або максимально обмежити її кількість.

Діти та підлітки — їхня нервова система більш чутлива до кофеїну. Кава може викликати гіперактивність, проблеми зі сном та негативно впливати на розвиток організму.

Люди з остеопорозом — кофеїн може зменшувати засвоєння кальцію, що погіршує стан кісток. Для тих, хто має ризик переломів, кава є небажаним продуктом.

Особи з підвищеною чутливістю до кофеїну — у таких людей навіть невелика доза може викликати головний біль, тремтіння, прискорене серцебиття та проблеми з травленням.

Чим замінити каву:

Трав’яні чаї без кофеїну, які мають заспокійливий ефект.

Цикорій, що нагадує смак кави, але не містить кофеїну.

Напої на основі злаків або безкофеїнова кава, яка зберігає аромат, але не має стимулюючого ефекту.

