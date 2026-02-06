logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Кому категорически запрещено пить кофе: список ограничений удивит многих
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому категорически запрещено пить кофе: список ограничений удивит многих

Популярный напиток может нанести значительный вред: кому категорически запрещено пить кофе

6 февраля 2026, 19:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кофеин стимулирует нервную систему, повышает концентрацию и добавляет энергию. Однако есть и негативное влияние – кофеин может вызвать нежелательные реакции, особенно у людей с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью. Некоторым людям опасно пить кофе.

Кому категорически запрещено пить кофе: список ограничений удивит многих

Кофе. Иллюстративное фото

Кому категорически запрещено пить кофе:

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями – кофеин может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Кофе может стать опасным фактором для тех, кто имеет гипертонию, аритмию или ишемическую болезнь сердца.

Лица с тревожными расстройствами – кофеин стимулирует нервную систему, что может усиливать симптомы тревожности, вызывать панические атаки и бессонницу.

Тем, кто страдает бессонницей – даже небольшое количество кофе во второй половине дня может привести к нарушению сна. Если проблемы хронические – следует полностью исключить этот напиток.

Пациенты с гастритом и язвенной болезнью – кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, это может вызвать изжогу и обострение болезней пищеварительной системы.

Беременные женщины – чрезмерное потребление кофе может влиять на развитие плода, повышать риск преждевременных родов и низкого веса новорожденного. Беременным советуют отказаться от кофе или максимально ограничить его количество.

Дети и подростки – их нервная система более чувствительна к кофеину. Кофе может вызвать гиперактивность, проблемы со сном и негативно влиять на развитие организма.

Люди с остеопорозом – кофеин может уменьшать усвоение кальция, что ухудшает состояние костей. Для тех, у кого есть риск переломов, кофе является нежелательным продуктом.

Лица с повышенной чувствительностью к кофеину – у таких людей даже небольшая доза может вызвать головную боль, дрожь, учащенное сердцебиение и проблемы с пищеварением.

Чем заменить кофе:

Травяные чаи без кофеина, обладающие успокаивающим эффектом.

Цикорий, напоминающий вкус кофе, но не содержащий кофеина.

Напитки на основе злаков или бескофеиновый кофе, в который сохраняет аромат, но не оказывает стимулирующего эффекта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому категорически запрещено употреблять лук.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости