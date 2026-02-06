Кому категорически запрещено пить кофе: список ограничений удивит многих

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Кофеин стимулирует нервную систему, повышает концентрацию и добавляет энергию. Однако есть и негативное влияние – кофеин может вызвать нежелательные реакции, особенно у людей с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью. Некоторым людям опасно пить кофе.
Кофе. Иллюстративное фото
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями – кофеин может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Кофе может стать опасным фактором для тех, кто имеет гипертонию, аритмию или ишемическую болезнь сердца.
Лица с тревожными расстройствами – кофеин стимулирует нервную систему, что может усиливать симптомы тревожности, вызывать панические атаки и бессонницу.
Тем, кто страдает бессонницей – даже небольшое количество кофе во второй половине дня может привести к нарушению сна. Если проблемы хронические – следует полностью исключить этот напиток.
Пациенты с гастритом и язвенной болезнью – кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, это может вызвать изжогу и обострение болезней пищеварительной системы.
Беременные женщины – чрезмерное потребление кофе может влиять на развитие плода, повышать риск преждевременных родов и низкого веса новорожденного. Беременным советуют отказаться от кофе или максимально ограничить его количество.
Дети и подростки – их нервная система более чувствительна к кофеину. Кофе может вызвать гиперактивность, проблемы со сном и негативно влиять на развитие организма.
Люди с остеопорозом – кофеин может уменьшать усвоение кальция, что ухудшает состояние костей. Для тех, у кого есть риск переломов, кофе является нежелательным продуктом.
Лица с повышенной чувствительностью к кофеину – у таких людей даже небольшая доза может вызвать головную боль, дрожь, учащенное сердцебиение и проблемы с пищеварением.
Травяные чаи без кофеина, обладающие успокаивающим эффектом.
Цикорий, напоминающий вкус кофе, но не содержащий кофеина.
Напитки на основе злаков или бескофеиновый кофе, в который сохраняет аромат, но не оказывает стимулирующего эффекта.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кому категорически запрещено употреблять лук.