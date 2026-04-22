Неожиданный эффект от кофе удивит каждого

Ученые обнаружили неожиданный эффект от кофе – это порадует всех кофеманов. Согласно результатам масштабного исследования, регулярное употребление кофе улучшает настроение и концентрацию, тогда как кофе без кофеина также позитивно влияет на здоровье.

Кофе. Иллюстративное фото

Исследователи обнаружили, что кофе, как кофеиновый, так и бескофеиновый, изменяют кишечный микробиом таким образом, что улучшают восприятие настроения и уровень стресса, а в некоторых случаях обостряют когнитивные функции, пишет издание Independent.

К тому же употребление кофе помогает снизить риск развития диабета 2 типа, заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

"Между тем метаанализ показал, что потребление кофе в легких и умеренных количествах связано с низшими показателями смертности от всех причин, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваемости инсультом. Оно также связано с понижением риска болезни Паркинсона, депрессии и болезни Альцгеймера”, — пишет издание.

Однако кофе с кофеином и без, оказывают разное влияние на организм. Так, по данным исследований, улучшение обучения и памяти наблюдалось только у тех, кто пил кофе без кофеина, что свидетельствует о том, что такие соединения, как полифенолы, а не кофеин, могут способствовать определенным когнитивным преимуществам.

Тем временем кофе с кофеином был связан со снижением тревожности, повышенной бдительностью и вниманием, а также более низким риском воспаления.

