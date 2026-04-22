Неожиданный эффект от кофе удивит каждого

Кречмаровская Наталия
Ученые обнаружили неожиданный эффект от кофе – это порадует всех кофеманов. Согласно результатам масштабного исследования, регулярное употребление кофе улучшает настроение и концентрацию, тогда как кофе без кофеина также позитивно влияет на здоровье.
Исследователи обнаружили, что кофе, как кофеиновый, так и бескофеиновый, изменяют кишечный микробиом таким образом, что улучшают восприятие настроения и уровень стресса, а в некоторых случаях обостряют когнитивные функции, пишет издание Independent.
К тому же употребление кофе помогает снизить риск развития диабета 2 типа, заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Однако кофе с кофеином и без, оказывают разное влияние на организм. Так, по данным исследований, улучшение обучения и памяти наблюдалось только у тех, кто пил кофе без кофеина, что свидетельствует о том, что такие соединения, как полифенолы, а не кофеин, могут способствовать определенным когнитивным преимуществам.
Тем временем кофе с кофеином был связан со снижением тревожности, повышенной бдительностью и вниманием, а также более низким риском воспаления.
