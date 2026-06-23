Назван напиток, который значительно ухудшает сон: и это не только кофе и чай

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Кречмаровская Наталия
Проблемы со сном могут возникать из-за употребления определенных продуктов и напитков. Общеизвестно, что кофеин ухудшает качество сна и влияет на скорость засыпания. Однако негативное влияние оказывает не только кофе и чай.
Бессонница. Иллюстративное фото
Чтобы быстрее заснуть и спать всю ночь людям советуют избегать стимуляторов, пишет издание Express. Но есть еще один распространенный напиток, также негативно влияющий на качество сна. Речь идет об алкоголе – он может сначала вызвать сонливость, но позже он может ухудшить качество сна, что приведет к более прерванному сну и более ранним пробуждениям.
Проведенные исследования показали, что употребление алкоголя в течение четырех часов перед сном может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна. Это может привести к частым пробуждениям ночью и длительное время, когда человек не может заснуть.
Ухудшает качество сна и никотин – он вызывает бессонницу и влияет на способность организма как засыпать, так и поддерживать сон.
Что касается влияния кофеина, то он блокирует действие аденозина, нейромедиатора, который естественным образом накапливается в организме в течение дня и создает давление, которое побуждает ко сну. Эксперты объясняют, что период полувыведения кофеина у здоровых людей составляет пять часов, то есть нужно пять часов, чтобы организм вывел только половину кофеина. И если возникают проблемы со сном, стоит отказаться от кофеина не только за 4-5 часов до сна, но и за восемь-двенадцать часов до сна.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему кофе называют "фонтаном молодости".