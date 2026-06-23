Назван напиток, который значительно ухудшает сон: и это не только кофе и чай

Проблемы со сном могут возникать из-за употребления определенных продуктов и напитков. Общеизвестно, что кофеин ухудшает качество сна и влияет на скорость засыпания. Однако негативное влияние оказывает не только кофе и чай.

Бессонница. Иллюстративное фото

Чтобы быстрее заснуть и спать всю ночь людям советуют избегать стимуляторов, пишет издание Express. Но есть еще один распространенный напиток, также негативно влияющий на качество сна. Речь идет об алкоголе – он может сначала вызвать сонливость, но позже он может ухудшить качество сна, что приведет к более прерванному сну и более ранним пробуждениям.

Эксперты из сна объяснили: "Хотя алкоголь часто может помочь вам быстрее заснуть, его употребление незадолго до сна может повлечь за собой отрывочный сон и быть причиной частых пробуждений в течение ночи".

Проведенные исследования показали, что употребление алкоголя в течение четырех часов перед сном может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна. Это может привести к частым пробуждениям ночью и длительное время, когда человек не может заснуть.

"Если возникают проблемы со сном после вечернего напитка, попробуйте выпить последний напиток примерно за четыре часа до сна, чтобы организм должен был достаточно времени переварить и метаболизировать алкоголь, прежде чем вы попытаетесь заснуть", — советуют эксперты.

Ухудшает качество сна и никотин – он вызывает бессонницу и влияет на способность организма как засыпать, так и поддерживать сон.

Что касается влияния кофеина, то он блокирует действие аденозина, нейромедиатора, который естественным образом накапливается в организме в течение дня и создает давление, которое побуждает ко сну. Эксперты объясняют, что период полувыведения кофеина у здоровых людей составляет пять часов, то есть нужно пять часов, чтобы организм вывел только половину кофеина. И если возникают проблемы со сном, стоит отказаться от кофеина не только за 4-5 часов до сна, но и за восемь-двенадцать часов до сна.

"Если вы обычно ложитесь спать в 23:00, это может означать, что ваш последний напиток с кофеином нужно выпить около 13:00, а оставшийся день выбирать напитки без кофеина", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему кофе называют "фонтаном молодости".



