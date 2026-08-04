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Просыпаетесь среди ночи: это простое упражнение поможет заснуть за считанные минуты

Эксперты рассказали об уникальной технике "5-4-3-2-1" - она помогает успокоить мозг, снизить тревожность и быстрее заснуть

4 августа 2026, 21:06
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Кречмаровская Наталия

Навязчивые мысли часто не дают уснуть или даже могут разбудить ночью. Причина – мозг не может расслабиться, что и провоцирует бессонницу. Эксперты советуют выполнить простую технику прямо в постели, которая помогает переключить внимание и быстрее заснуть. Это упражнение заземления "5-4-3-2-1".

Просыпаетесь среди ночи: это простое упражнение поможет заснуть за считанные минуты

Бессонница. Иллюстративное фото

Эксперты Dreams рассказали Express, что упражнение "5-4-3-2-1" помогает отвлечься от тревожных мыслей и постепенно успокоиться. Ее главная идея – переключить внимание на то, что человек видит, слышит и чувствует вокруг себя, вместо того чтобы снова и снова прокручивать в голове проблемы и навязчивые мысли.

Выполнить упражнение несложно. Сначала нужно определить пять вещей, которые вы видите. Если в комнате темно, их можно просто вообразить. Затем обратить внимание на четыре ощущения, например прикосновение одеяла или подушки, после этого – три звука, два запаха и один вкус, который вы испытываете или можете припомнить.

Перед началом специалисты советуют удобно лечь, расслабиться и сделать несколько медленных глубоких вдохов. Во время упражнения не нужно спешить – достаточно спокойно сосредоточиться на каждом этапе. Это помогает отвлечься от навязчивых мыслей и легче настроиться на сон.

По словам экспертов, этот способ хорошо подходит и детям, которые долго не могут заснуть из-за волнения или слишком активного воображения. Для них есть более простой вариант — "3-2-1":

  • найти три вещи, которые можно увидеть,

  • два звука,

  • одно чувство.

Если практиковать такое упражнение регулярно, пользоваться им в моменты стресса будет гораздо легче.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой напиток ухудшает качество сна.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2234850/simple-3am-sleep-method-helps
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