Які продукти швидко виводять камені з нирок: ефект здивує кожного

Деякі продукти можуть допомогти організму швидше виводити камені з нирок та зменшують ризик їх повторного утворення. Найважливішим чинником, як наголошують лікарі, є достатнє споживання води, а також вживанні фруктів, овочів та продуктів з кальцієм. Це сприяє нормалізації роботи сечовидільної системи.

Чим корисні для нирок вода та соки

Основним засобом виведення каменів із нирок спеціалісти називають достатнє вживання води. Щоб підтримувати належний рівень рідини в організмі лікарі радять пити щонайменше 6-8 склянок на день. Це допомагає розбавляти сечу та зменшувати концентрацію речовин, що утворюють камені.

Цитрусові соки (особливо лимонний сік) містять цитрат, який знижує ризик утворення кальцієвих каменів. Регулярне вживання лимонної води може бути корисним.

Які продукти допомагають вивести камені з нирок

Фрукти та овочі — багаті на клітковину та калій, що допомагає регулювати рівень кальцію та оксалатів у сечі. Особливо корисні банани, диня, огірки та яблука.

Продукти з кальцієм — молочні продукти, йогурт та сир допомагають зв’язувати оксалати у кишківнику, зменшуючи їх потрапляння в нирки. Це знижує ризик утворення каменів.

Бобові та цільнозернові продукти — містять магній, який може перешкоджати утворенню кристалів у сечі.

Зелень - петрушка та селера мають легкий діуретичний ефект, що сприяє очищенню нирок.

Яких продуктів варто уникати

Надлишок солі підвищує рівень кальцію в сечі, що може сприяти утворенню каменів.

Надмірне споживання м’яса збільшує рівень сечової кислоти, яка є причиною утворення уратних каменів.

Цукор та солодкі напої також негативно впливають на баланс речовин у сечі.

Рекомендації фахівців

Щоб зберегти та покращити здоров’я нирок, спеціалісти радять дотримуватися DASH-дієти, яка включає багато овочів, фруктів, цільнозернових продуктів та обмежує споживання солі й червоного м’яса. Такий раціон не лише допомагає боротися з каменями, а й позитивно впливає на серцево-судинну систему.

