logo_ukra

BTC/USD

77746

ETH/USD

2311.12

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Які продукти швидко виводять камені з нирок: ефект здивує кожного
commentss НОВИНИ Всі новини

Які продукти швидко виводять камені з нирок: ефект здивує кожного

ТОП продуктів, які допоможуть вивести камені з нирок

27 квітня 2026, 17:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Деякі продукти можуть допомогти організму швидше виводити камені з нирок та зменшують ризик їх повторного утворення. Найважливішим чинником, як наголошують лікарі, є достатнє споживання води, а також вживанні фруктів, овочів та продуктів з кальцієм. Це сприяє нормалізації роботи сечовидільної системи.

Які продукти швидко виводять камені з нирок: ефект здивує кожного

Проблеми з нирками. Ілюстративне фото

Чим корисні для нирок вода та соки

Основним засобом виведення каменів із нирок спеціалісти називають достатнє вживання води. Щоб підтримувати належний рівень рідини в організмі лікарі радять пити щонайменше 6-8 склянок на день. Це допомагає розбавляти сечу та зменшувати концентрацію речовин, що утворюють камені.

Цитрусові соки (особливо лимонний сік) містять цитрат, який знижує ризик утворення кальцієвих каменів. Регулярне вживання лимонної води може бути корисним.

Які продукти допомагають вивести камені з нирок

Фрукти та овочі — багаті на клітковину та калій, що допомагає регулювати рівень кальцію та оксалатів у сечі. Особливо корисні банани, диня, огірки та яблука.

Продукти з кальцієм — молочні продукти, йогурт та сир допомагають зв’язувати оксалати у кишківнику, зменшуючи їх потрапляння в нирки. Це знижує ризик утворення каменів.

Бобові та цільнозернові продукти — містять магній, який може перешкоджати утворенню кристалів у сечі.

Зелень -  петрушка та селера мають легкий діуретичний ефект, що сприяє очищенню нирок.

Яких продуктів варто уникати 

Надлишок солі підвищує рівень кальцію в сечі, що може сприяти утворенню каменів.

Надмірне споживання м’яса збільшує рівень сечової кислоти, яка є причиною утворення уратних каменів.

Цукор та солодкі напої також негативно впливають на баланс речовин у сечі.

Рекомендації фахівців 

Щоб зберегти та покращити здоров’я нирок, спеціалісти радять дотримуватися DASH-дієти, яка включає багато овочів, фруктів, цільнозернових продуктів та обмежує споживання солі й червоного м’яса. Такий раціон не лише допомагає боротися з каменями, а й позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який алкоголь найшвидше вбиває нирки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини