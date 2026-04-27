Какие продукты быстро выводят камни из почек: эффект удивит каждого

Некоторые продукты могут помочь организму быстрее выводить камни из почек и уменьшают риск повторного их образования. Важнейшим фактором, как отмечают врачи, является достаточное потребление воды, а также употребление фруктов, овощей и продуктов с кальцием. Это способствует нормализации работы мочевыделительной системы.

Чем полезны для почек вода и соки

Основным средством выведения камней из почек специалисты называют достаточное употребление воды. Чтобы поддерживать надлежащий уровень жидкости в организме, врачи советуют пить по меньшей мере 6-8 стаканов в день. Это помогает разбавлять мочу и уменьшать концентрацию веществ, образующих камни.

Цитрусовые соки (особенно лимонный сок) содержат цитрат, снижающий риск образования кальциевых камней. Регулярное употребление лимонной воды может оказаться полезным.

Какие продукты помогают вывести камни из почек

Фрукты и овощи богаты клетчаткой и калием, что помогает регулировать уровень кальция и оксалатов в моче. Особенно полезны бананы, дыня, огурцы и яблоки.

Продукты с кальцием – молочные продукты, йогурт и сыр помогают связывать оксалаты в кишечнике, уменьшая их попадание в почки. Это снижает риск образования камней.

Бобовые и цельнозерновые продукты содержат магний, который может препятствовать образованию кристаллов в моче.

Зелень — петрушка и сельдерей обладают легким диуретическим эффектом, что способствует очищению почек.

Каких продуктов следует избегать

Избыток соли увеличивает уровень кальция в моче, что может способствовать образованию камней.

Чрезмерное потребление мяса увеличивает уровень мочевой кислоты, являющейся причиной образования уратных камней.

Сахар и сладкие напитки также оказывают негативное влияние на баланс веществ в моче.

Рекомендации специалистов

Чтобы сохранить и улучшить здоровье почек, специалисты советуют придерживаться DASH-диеты, которая включает в себя много овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и ограничивает потребление соли и красного мяса. Такой рацион не только помогает бороться с камнями, но и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

