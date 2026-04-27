Какие продукты быстро выводят камни из почек: эффект удивит каждого

Кречмаровская Наталия
Некоторые продукты могут помочь организму быстрее выводить камни из почек и уменьшают риск повторного их образования. Важнейшим фактором, как отмечают врачи, является достаточное потребление воды, а также употребление фруктов, овощей и продуктов с кальцием. Это способствует нормализации работы мочевыделительной системы.
Основным средством выведения камней из почек специалисты называют достаточное употребление воды. Чтобы поддерживать надлежащий уровень жидкости в организме, врачи советуют пить по меньшей мере 6-8 стаканов в день. Это помогает разбавлять мочу и уменьшать концентрацию веществ, образующих камни.
Цитрусовые соки (особенно лимонный сок) содержат цитрат, снижающий риск образования кальциевых камней. Регулярное употребление лимонной воды может оказаться полезным.
Фрукты и овощи богаты клетчаткой и калием, что помогает регулировать уровень кальция и оксалатов в моче. Особенно полезны бананы, дыня, огурцы и яблоки.
Продукты с кальцием – молочные продукты, йогурт и сыр помогают связывать оксалаты в кишечнике, уменьшая их попадание в почки. Это снижает риск образования камней.
Бобовые и цельнозерновые продукты содержат магний, который может препятствовать образованию кристаллов в моче.
Зелень — петрушка и сельдерей обладают легким диуретическим эффектом, что способствует очищению почек.
Избыток соли увеличивает уровень кальция в моче, что может способствовать образованию камней.
Чрезмерное потребление мяса увеличивает уровень мочевой кислоты, являющейся причиной образования уратных камней.
Сахар и сладкие напитки также оказывают негативное влияние на баланс веществ в моче.
Чтобы сохранить и улучшить здоровье почек, специалисты советуют придерживаться DASH-диеты, которая включает в себя много овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и ограничивает потребление соли и красного мяса. Такой рацион не только помогает бороться с камнями, но и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.
