Які фактори призводять до імпотенції: названо головні причини

Імпотенція, або еректильна дисфункція, є поширеною проблемою, яка зачіпає мільйони чоловіків у світі. Вона може мати як фізичні, так і психологічні причини. Медичні джерела наголошують, що найчастіше це поєднання факторів, які впливають на кровообіг, нервову систему та психоемоційний стан.

Проблеми з потенцією. Ілюстративне фото

Головні причини імпотенції, про які варто знати:

Серцево-судинні захворювання — проблеми з кровообігом є однією з головних причин імпотенції. Атеросклероз, гіпертонія та інші серцево-судинні хвороби знижують приплив крові до статевого органу, що ускладнює досягнення ерекції.

Ендокринні порушення — діабет та інші гормональні розлади впливають на нерви та судини, що беруть участь у процесі ерекції. Підвищений рівень цукру в крові пошкоджує нервові закінчення, а гормональні дисбаланси знижують рівень тестостерону, що безпосередньо позначається на сексуальній функції.

Неврологічні проблеми — пошкодження нервової системи, викликане хворобами як-от розсіяний склероз чи наслідки інсульту, може порушити передачу сигналів між мозком і статевим органом.

Медикаменти — деякі ліки, зокрема антидепресанти, препарати для лікування гіпертонії чи хіміотерапія, мають побічний ефект у вигляді еректильної дисфункції.

Психологічні фактори - стрес, депресія та тривожність часто стають ключовими причинами імпотенції. Навіть за відсутності фізичних проблем психологічний стан може блокувати сексуальну реакцію.

Шкідливі звички та спосіб життя — куріння, надмірне вживання алкоголю та наркотиків негативно впливають на судини та нервову систему. Малорухливий спосіб життя також підвищує ризик імпотенції, адже він сприяє ожирінню та серцево-судинним проблемам.

Вік — зі збільшенням віку ризик імпотенції зростає. Це пов’язано з природними змінами у гормональній системі та стані судин. Хоча імпотенція не є неминучою частиною старіння, вона частіше зустрічається у чоловіків після 50 років.

