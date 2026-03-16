Какие факторы приводят к импотенции: названы главные причины

Импотенция, или эректильная дисфункция, является распространенной проблемой, затрагивающей миллионы мужчин в мире. Она может иметь как физические, так и психологические причины. Медицинские источники подчеркивают, что чаще всего это сочетание факторов, влияющих на кровообращение, нервную систему и психоэмоциональное состояние.

Проблемы с потенцией. Иллюстративное фото

Главные причины импотенции, о которых следует знать:

Сердечно-сосудистые заболевания – проблемы с кровообращением являются одной из главных причин импотенции. Атеросклероз, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания снижают приток крови к половому органу, что затрудняет достижение эрекции.

Эндокринные нарушения – диабет и другие гормональные расстройства влияют на нервы и сосуды, участвующие в процессе эрекции. Повышенный уровень сахара в крови повреждает нервные окончания, а гормональные дисбалансы снижают уровень тестостерона, что непосредственно отражается на сексуальной функции.

Неврологические проблемы — повреждение нервной системы, вызванное болезнями как рассеянный склероз или последствия инсульта, может нарушить передачу сигналов между мозгом и половым органом.

Медикаменты – некоторые лекарства, в том числе антидепрессанты, препараты для лечения гипертонии или химиотерапия, имеют побочный эффект в виде эректильной дисфункции.

Психологические факторы – стресс, депрессия и тревожность часто становятся ключевыми причинами импотенции. Даже при отсутствии физических проблем психологическое состояние может блокировать сексуальную реакцию.

Вредные привычки и образ жизни — курение, чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков оказывают негативное влияние на сосуды и нервную систему. Малоподвижный образ жизни также повышает риск импотенции, поскольку он способствует ожирению и сердечно-сосудистым проблемам.

Возраст – с увеличением возраста риск импотенции возрастает. Это связано с естественными изменениями в гормональной системе и сосудах. Хотя импотенция не является неминуемой частью старения, она чаще встречается у мужчин после 50 лет.

