Ця ледь помітна ознака сигналізує про деменцію до появи характерних симптомів

Деменцію називають поширеним синдромом, який частіше зустрічається у людей старше 65 років. Ранні ознаки часто плутають з типовими симптомами старіння. Однак рання ознака деменції може проявитися на руках.

Експерти назвали потенційну ознаку деменції, яка може проявлятися на руках, пише видання Mirror.

“Постійне” заламування рук може свідчити про неспокій – стан, який можуть відчувати люди з деменцією. Вони можуть постійно заламувати руки, смикати свій одяг або неналежним чином торкатися себе на публіці. Це може бути пов’язано з болем або дискомфортом, потребою в туалеті, потребою у більшій фізичній активності або проблемами з навколишнім середовищем”, — пише видання.

Також про деменцію можуть свідчити наступні зміни в поведінці:

Агресія

Страждання або хвилювання

Галюцинації або марення

Повторення

Захід сонця — посилення збудження та розгубленості ближче до полудня та на початку вечора.

Серед характерних симптомів деменції відомі наступні:

Втрата пам'яті.

Труднощі з концентрацією уваги.

Труднощі зі звичними щоденними завданнями, такими як плутанина щодо правильної суми решти під час покупок.

Важко стежити за розмовою або знаходити потрібне слово.

Плутанина щодо часу та місця.

Зміни настрою.

