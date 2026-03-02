Невролог назвав ранковий напій, який захистить від деменції

Улюблений ранковий напій допоможе захистити від деменції.

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Доктор Байбінг Чень, наводить результати дослідження та пояснює, що вживання одного напою може бути частиною “здорового для мозку способу життя”. Цей ранковий напій — кава, пише видання Mirror.

За його словами, регулярне вживання кави або чаю з кофеїном пов’язане з меншим ризиком деменції та кращою когнітивною функцією в подальшому житті. При цьому, такий ефект показують лише кофеїновмісні різновиди цих напоїв. Кава та чай без кофеїну не показали такого ж зв'язку з нижчим ризиком деменції чи кращими когнітивними функціями. Отже, підсумовує лікар, допомагає зберегти здоров’я мозку саме кофеїн. За однієї з гіпотез, кофеїн взаємодіє з рецепторами мозку, які впливають на запалення та пильність, і може допомогти захистити нейрони з часом.

“Люди, які обирають напої з кофеїном, можуть відрізнятися сном, мати кращий спосіб життя, краще здоров’я судин та інші звички, які також впливають на ризик деменції”, — пише видання.

При цьому лікар застерігає від надмірного вживання кофеїну, адже це може погіршити здоров’я вашого серця та мозку. Для здоров'я мозку достатньо двох-трьох чашок кави з кофеїном на день або однієї-двох чашок чаю на день.

Щоб зберегти здоров’я мозку, лікар, крім помірного вживання кофеїну, радить робити фізичні вправи, покращити якість сну, контролювати артеріальний тиск та додати когнітивної активності.

