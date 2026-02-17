Названо дві ознаки деменції, які з’являються вночі

Деменція – це синдром або група пов'язаних симптомів, пов'язаних з постійним зниженням функцій мозку. У групі ризику — люди від 65 років. Хвороба призводить до втрати пам’яті, зміни особистості та поведінки.

Деякі ознаки деменції можуть з'являтися вночі і вказують на певне прогресування деменції. Ці ознаки, як пише видання Express, проблеми зі сном та ходіння вночі.

Ходіння вночі - неспокій називають поширеним станом у людей з деменцією. Іноді може здаватися, що людина когось або щось шукає — ходить по дому або виходить з дому.

Проблеми зі сном - можуть виникати, коли порушується біологічний годинник людини. Людина з деменцією може спати більше вдень і мати проблеми зі сном вночі. Людині може бути важко заснути, або вона може прокидатися вночі.

Щоб підтримати людину з деменцією, яка має проблеми зі сном, радять:

лікувати будь-які основні причини, такі як біль,

дотримуватися розпорядку дня,

виводити людину на вулицю вдень, щоб отримати природне світло,

залучати людину до цікавих фізичних занять протягом дня,

виключити з раціону продукти з кофеїном,

уникати сигарет та алкоголю, надмірного голоду, спраги або переїдання,

зробити спальню зручною для сну,

зменшити час, проведений перед екраном,

пізно ввечері спробувати заспокійливі та розслаблюючі дії, такі як ванна або спокійна музика.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми деменції, які часто ігнорують. Серед них: проблеми з пам’яттю, складнощі з виконанням знайомих завдань, дезорієнтація у часі та просторі, проблеми з мовленням.



