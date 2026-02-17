logo_ukra

Названо дві ознаки деменції, які з'являються вночі
НОВИНИ

Названо дві ознаки деменції, які з’являються вночі

Ці ознаки деменції проявляються вночі

17 лютого 2026, 13:06
Деменція – це синдром або група пов'язаних симптомів, пов'язаних з постійним зниженням функцій мозку. У групі ризику — люди від 65 років. Хвороба призводить до втрати пам’яті, зміни особистості та поведінки. 

Названо дві ознаки деменції, які з’являються вночі

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Деякі ознаки деменції можуть з'являтися вночі і вказують на певне прогресування деменції. Ці ознаки, як пише видання Express, проблеми зі сном та ходіння вночі. 

Ходіння вночі - неспокій називають поширеним станом у людей з деменцією. Іноді може здаватися, що людина когось або щось шукає — ходить по дому або виходить з дому. 

Проблеми зі сном - можуть виникати, коли порушується біологічний годинник людини. Людина з деменцією може спати більше вдень і мати проблеми зі сном вночі. Людині може бути важко заснути, або вона може прокидатися вночі. 

Щоб підтримати людину з деменцією, яка має проблеми зі сном, радять: 

  • лікувати будь-які основні причини, такі як біль,

  • дотримуватися розпорядку дня,

  • виводити людину на вулицю вдень, щоб отримати природне світло,

  • залучати людину до цікавих фізичних занять протягом дня,

  • виключити з раціону продукти з кофеїном, 

  • уникати сигарет та алкоголю, надмірного голоду, спраги або переїдання,

  • зробити спальню зручною для сну,

  • зменшити час, проведений перед екраном, 

  • пізно ввечері спробувати заспокійливі та розслаблюючі дії, такі як ванна або спокійна музика.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми деменції, які часто ігнорують. Серед них: проблеми з пам’яттю, складнощі з виконанням знайомих завдань, дезорієнтація у часі та просторі, проблеми з мовленням.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2169712/two-warning-signs-dementia
