Лікарі назвали ранні симптоми деменції, які часто ігнорують
Лікарі назвали ранні симптоми деменції, які часто ігнорують

Які ранні симптоми вказують на розвиток деменції

6 лютого 2026, 15:29
Деменція — це загальний термін для групи захворювань, які призводять до поступового зниження когнітивних функцій. Найпоширенішою формою є хвороба Альцгеймера, але існують й інші типи. Хвороба розвивається поступово, однак ранні симптоми вказують на наявність захворювання.

ТОП ранніх симптомів деменції

Проблеми з пам’яттю — людина часто забуває недавні події, повторює запитання про одне й те саме, стикається з труднощами з пригадуванням імен чи місць. Це може свідчити про початок когнітивних порушень.

Складнощі з виконанням знайомих завдань — людина може раптово втратити найпростіші навички — як користуватися побутовими приладами чи як приготувати улюблену страву. 

Дезорієнтація у часі та просторі — людина може втратити відчуття дня чи ночі, плутатися з датами, мати труднощі у визначенні місця перебування. Це теж тривожні сигнали розвитку хвороби.

Проблеми з мовленням — важко підібрати потрібне слово, з’являються паузи у розмові, людина може втратити здатність підтримувати бесіду.

Зниження здатності приймати рішення — людина допускає помилки у фінансових питаннях, стикається зі складнощами з плануванням бюджету або нехтує важливими справами.

Зміни настрою та поведінки. Ознаками деменції є апатія, дратівливість, підозрілість або різкі перепади емоцій, які часто залишаються непоміченими.

Втрати інтересу до соціальних контактів. Людина може уникати зустрічей, відмовлятися від хобі, які раніше приносили задоволення.

Проблеми з самообслуговуванням - зниження уваги до особистої гігієни, недбалість у зовнішньому вигляді або забуття базових щоденних дій.

Труднощі з концентрацією. Людина може не завершувати розпочаті справи, легко відволікатися, втрачати логіку у виконанні завдань.

Порушення сприйняття. Зміни у відчутті простору, складнощі з оцінкою відстані або розпізнаванням предметів можуть бути раннім сигналом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми серцевої недостатності. 




