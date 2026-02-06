Врачи назвали ранние симптомы деменции, которые часто игнорируют

Деменция – это общий термин для группы заболеваний, приводящих к постепенному снижению когнитивных функций. Наиболее распространенной формой является болезнь Альцгеймера, но есть и другие типы. Болезнь развивается постепенно, однако ранние симптомы указывают на наличие заболевания.

Пенсионер. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов деменции

Проблемы с памятью — человек часто забывает недавние события, повторяет вопросы об одном и том же, сталкивается с трудностями с припоминанием имен или мест. Это может свидетельствовать о начале когнитивных нарушений.

Сложности с выполнением знакомых задач – человек может внезапно потерять простейшие навыки – как пользоваться бытовыми приборами или как приготовить любимое блюдо.

Дезориентация во времени и пространстве – человек может потерять чувство дня или ночи, путаться с датами, испытывать трудности в определении места пребывания. Это тоже тревожные сигналы развития болезни.

Проблемы с речью – трудно подобрать нужное слово, появляются паузы в разговоре, человек может потерять способность поддерживать беседу.

Снижение способности принимать решения – человек допускает ошибки в финансовых вопросах, сталкивается со сложностями с планированием бюджета или пренебрегает важными делами.

Изменение настроения и поведения. Признаками деменции являются апатия, раздражительность, подозрительность или резкие перепады эмоций, часто остающиеся незамеченными.

Утраты интереса к социальным контактам. Человек может избегать встреч, отказываться от хобби, которые раньше доставляли удовольствие.

Проблемы с самообслуживанием – снижение внимания к личной гигиене, халатность во внешнем виде или забвение базовых ежедневных действий.

Затруднения с концентрацией. Человек может не завершать начатых дел, легко отвлекаться, терять логику в выполнении задач.

Нарушение восприятия. Изменения в ощущении пространства, сложности с оценкой расстояния или распознавание предметов могут быть ранним сигналом.

