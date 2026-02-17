logo

Названы два признака деменции, которые появляются ночью

Эти признаки деменции проявляются ночью

17 февраля 2026, 13:06
Автор:
Кречмаровская Наталия

Деменция – это синдром или группа связанных симптомов, связанных с постоянным понижением функций мозга. В группе риска – люди от 65 лет. Болезнь приводит к потере памяти, изменению личности и поведения.

Названы два признака деменции, которые появляются ночью

Пенсионер. Иллюстративное фото

Некоторые признаки деменции могут появляться ночью и указывают на прогрессирование деменции. Эти признаки, как пишет издание Express, проблемы со сном и хождение ночью.

Хождение ночью – беспокойство называют распространенным состоянием у людей с деменцией. Иногда может казаться, что человек кого-то или что-то ищет – ходит по дому или выходит из дома.

Проблемы со сном – могут возникать, когда нарушаются биологические часы человека. Человек с деменцией может спать больше днем и испытывать проблемы со сном ночью. Человеку может быть тяжело уснуть, или он может просыпаться ночью.

Чтобы поддержать человека с деменцией, который имеет проблемы со сном, советуют:

  • лечить любые основные причины, такие как боль,

  • соблюдать распорядок дня,

  • выводить человека на улицу днем, чтобы получить естественный свет,

  • привлекать человека к интересным физическим занятиям в течение дня,

  • исключить из рациона продукты с кофеином,

  • избегать сигарет и алкоголя, чрезмерного голода, жажды или переедания,

  • сделать спальню удобной для сна,

  • уменьшить время, проведенное перед экраном,

  • поздним вечером попробовать успокаивающие и расслабляющие действия, такие как ванная или спокойная музыка.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах деменции, которые часто игнорируют. Среди них: проблемы с памятью, сложности с выполнением знакомых задач, дезориентация во времени и пространстве, проблемы с речью.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2169712/two-warning-signs-dementia
