logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Невролог назвал утренний напиток, который защитит от деменции
commentss НОВОСТИ Все новости

Невролог назвал утренний напиток, который защитит от деменции

Назван распространенный утренний напиток, который защитит от деменции

2 марта 2026, 14:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Любимый утренний напиток поможет оградить от деменции.

Невролог назвал утренний напиток, который защитит от деменции

Пенсионер. Иллюстративное фото

Доктор Байбинг Чэнь приводит результаты исследования и объясняет, что употребление одного напитка может быть частью "здорового для мозга образа жизни". Этот утренний напиток – кофе, пишет издание Mirror.

По его словам, регулярное употребление кофе или чая с кофеином связано с меньшим риском деменции и лучшей когнитивной функцией в дальнейшей жизни. При этом такой эффект показывают только кофеиносодержащие разновидности этих напитков. Кофе и чай без кофеина не показали такой же связи с более низким риском деменции или лучшими когнитивными функциями. Итак, заключает врач, помогает сохранить здоровье мозга именно кофеин. По одной из гипотез кофеин взаимодействует с рецепторами мозга, которые влияют на воспаление и бдительность, и может помочь защитить нейроны со временем.

"Люди, которые выбирают напитки с кофеином, могут отличаться сном, иметь лучший образ жизни, лучшее здоровье сосудов и другие привычки, также влияющие на риск деменции", — пишет издание.

При этом врач предостерегает от чрезмерного употребления кофеина, ведь это может ухудшить здоровье вашего сердца и мозга. Для здоровья мозга достаточно двух-трех чашек кофе с кофеином в день или одной-двух чашек чая в день.

Чтобы сохранить здоровье мозга, врач, кроме умеренного употребления кофеина, советует делать физические упражнения, улучшить качество сна, контролировать артериальное давление и добавить когнитивную активность.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что врачи назвали некоторые признаки деменции могут появляться ночью и указывают на определенное прогрессирование болезни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/neurologist-says-morning-drink-could-36792237
Теги:

Новости

Все новости