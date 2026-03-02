Невролог назвал утренний напиток, который защитит от деменции

Любимый утренний напиток поможет оградить от деменции.

Пенсионер. Иллюстративное фото

Доктор Байбинг Чэнь приводит результаты исследования и объясняет, что употребление одного напитка может быть частью "здорового для мозга образа жизни". Этот утренний напиток – кофе, пишет издание Mirror.

По его словам, регулярное употребление кофе или чая с кофеином связано с меньшим риском деменции и лучшей когнитивной функцией в дальнейшей жизни. При этом такой эффект показывают только кофеиносодержащие разновидности этих напитков. Кофе и чай без кофеина не показали такой же связи с более низким риском деменции или лучшими когнитивными функциями. Итак, заключает врач, помогает сохранить здоровье мозга именно кофеин. По одной из гипотез кофеин взаимодействует с рецепторами мозга, которые влияют на воспаление и бдительность, и может помочь защитить нейроны со временем.

"Люди, которые выбирают напитки с кофеином, могут отличаться сном, иметь лучший образ жизни, лучшее здоровье сосудов и другие привычки, также влияющие на риск деменции", — пишет издание.

При этом врач предостерегает от чрезмерного употребления кофеина, ведь это может ухудшить здоровье вашего сердца и мозга. Для здоровья мозга достаточно двух-трех чашек кофе с кофеином в день или одной-двух чашек чая в день.

Чтобы сохранить здоровье мозга, врач, кроме умеренного употребления кофеина, советует делать физические упражнения, улучшить качество сна, контролировать артериальное давление и добавить когнитивную активность.

