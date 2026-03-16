logo

BTC/USD

73851

ETH/USD

2279.82

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Этот едва заметный признак сигнализирует о деменции до появления характерных симптомов
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот едва заметный признак сигнализирует о деменции до появления характерных симптомов

Назван едва заметный признак деменции, который появляется до характерных симптомов

16 марта 2026, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Деменцию называют распространенным синдромом, чаще встречающимся у людей старше 65 лет. Ранние признаки часто путают с типичными симптомами старения. Однако ранний признак деменции может проявиться на руках.

Пенсионер. Иллюстративное фото

Эксперты назвали потенциальный признак деменции, который может проявляться на руках, пишет издание Mirror.

"Постоянная" заламывание рук может свидетельствовать о беспокойстве — состоянии, которое могут испытывать люди с деменцией. Они могут постоянно заламывать руки, дергать свою одежду или неправильно касаться себя на публике. Это может быть связано с болью или дискомфортом, потребностью в туалете, потребностью в большей физической активности или с проблемами с окружающей средой”, — пишет издание.

Также о деменции могут свидетельствовать следующие изменения в поведении:

  • Агрессия

  • Страдания или волнения

  • Галлюцинации или бред

  • Повторение

  • Закат – усиление возбуждения и растерянности ближе к полудню и в начале вечера.

Среди характерных симптомов деменции известны следующие:

  • Утрата памяти.

  • Затруднения с концентрацией внимания.

  • Трудности с привычными ежедневными задачами, такими как путаница по поводу правильной суммы остальных во время покупок.

  • Трудно следить за разговором или находить нужное слово.

  • Путаница относительно времени и места.

  • Изменение настроения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что любимый утренний напиток поможет защитить от деменции. Доктор Байбинг Чэнь приводит результаты исследования и объясняет, что употребление одного напитка может быть частью "здорового для мозга образа жизни". Этот утренний напиток – кофе. По его словам, регулярное употребление кофе или чая с кофеином связано с меньшим риском деменции и лучшей когнитивной функцией в дальнейшей жизни.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/constant-dementia-warning-sign-could-36839405
Теги:

Новости

Все новости