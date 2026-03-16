Этот едва заметный признак сигнализирует о деменции до появления характерных симптомов

Деменцию называют распространенным синдромом, чаще встречающимся у людей старше 65 лет. Ранние признаки часто путают с типичными симптомами старения. Однако ранний признак деменции может проявиться на руках.

Эксперты назвали потенциальный признак деменции, который может проявляться на руках, пишет издание Mirror.

"Постоянная" заламывание рук может свидетельствовать о беспокойстве — состоянии, которое могут испытывать люди с деменцией. Они могут постоянно заламывать руки, дергать свою одежду или неправильно касаться себя на публике. Это может быть связано с болью или дискомфортом, потребностью в туалете, потребностью в большей физической активности или с проблемами с окружающей средой”, — пишет издание.

Также о деменции могут свидетельствовать следующие изменения в поведении:

Агрессия

Страдания или волнения

Галлюцинации или бред

Повторение

Закат – усиление возбуждения и растерянности ближе к полудню и в начале вечера.

Среди характерных симптомов деменции известны следующие:

Утрата памяти.

Затруднения с концентрацией внимания.

Трудности с привычными ежедневными задачами, такими как путаница по поводу правильной суммы остальных во время покупок.

Трудно следить за разговором или находить нужное слово.

Путаница относительно времени и места.

Изменение настроения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что любимый утренний напиток поможет защитить от деменции. Доктор Байбинг Чэнь приводит результаты исследования и объясняет, что употребление одного напитка может быть частью "здорового для мозга образа жизни". Этот утренний напиток – кофе. По его словам, регулярное употребление кофе или чая с кофеином связано с меньшим риском деменции и лучшей когнитивной функцией в дальнейшей жизни.