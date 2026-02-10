Яка поза для сну найшкідливіша: “вбиває” шию, хребет та серце

Звичайна та поширена поза для сну може значно погіршити стан організму.

Сон. Ілюстративне фото

Засновник і генеральний директор провідного центру терапії сну Аарон М. Фурман зазначив, що найгірша поза для сну — обличчям вниз, пише видання Express.

Першою проблемою, за його словами, є порушення дихання. Експерт пояснив, що сон обличчям вниз стискає діафрагму, що ускладнює глибокі, повні вдихи протягом ночі. А це своєю чергою зменшує надходження кисню під час сну, що погіршує якість сну і залишає відчуття втоми навіть після повноцінного нічного відпочинку

Друга проблема, яка виникає, коли людина спить обличчям вниз, — це навантаження на шию та хребет. Необхідність повертати голову на 90 градусів в один бік для того, щоб дихати, створює постійне навантаження на шийний відділ хребта. За словами експерта, це неприродний кут — він напружує зв’язки та м’язи шиї, що призводить до скутості, болю та запалення. З часом це переросте у хронічні проблеми з шиєю та головні болі від напруги.

Третя проблема — защемлення та стиснення нервів від “скрученої голови”. Коли голова годинами повернута на бік, це стискає нерви, що проходять через шию та плечі. Наслідками може бути оніміння, поколювання або біль, що поширюється вниз по руках і кистях.

Четверта причина — навантаження на серцево-судинну систему, створюючи неочікуваний тиск на грудну клітку та серце. Притискаючи вагу тіла до грудної клітки, ускладнюється ефективна циркуляція крові.

За словами експерта, найкраща поза для сну — на спині — вигин хребта підтримується, а вага тіла рівномірно розподіляється, що мінімізує тиск на суглоби та органи. Гарний варіант і сон на боці. Така поза покращує здоров’я серця та допомагає зменшити хропіння.

