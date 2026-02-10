Какая поза для сна самая вредная: "убивает" шею, позвоночник и сердце

Обычная и распространенная поза для сна может значительно ухудшить состояние организма.

Сон. Иллюстративное фото

Основатель и генеральный директор ведущего центра терапии сна Аарон М. Фурман отметил, что самая плохая поза для сна – лицом вниз, пишет издание Express.

Первой проблемой, по его словам, является нарушение дыхания. Эксперт объяснил, что сон лицом вниз сжимает диафрагму, что затрудняет глубокие полные вдохи в течение ночи. А это в свою очередь уменьшает поступление кислорода во время сна, что ухудшает качество сна и оставляет чувство усталости даже после полноценного ночного отдыха.

Вторая проблема, которая возникает, когда человек спит лицом вниз, – это нагрузка на шею и позвоночник. Необходимость поворачивать голову на 90 градусов в одну сторону для того, чтобы дышать, создает постоянную нагрузку на шейный отдел позвоночника. По словам эксперта, это неестественный угол – он напрягает связки и мышцы шеи, что приводит к скованности, боли и воспаления. Со временем это перерастет в хронические проблемы с шеей и головные боли от напряжения.

Третья проблема – ущемление и сжатие нервов от "скрученной головы". Когда голова часами повернута на бок, это сжимает нервы, проходящие через шею и плечи. Последствиями может быть онемение, покалывание или боль, распространяющаяся вниз по рукам и кистям.

Четвертая причина – нагрузка на сердечно-сосудистую систему, создавая неожиданное давление на грудную клетку и сердце. Прижимая вес тела к грудной клетке, затрудняется эффективная циркуляция крови.

По словам эксперта, лучшая поза для сна – на спине – изгиб позвоночника поддерживается, а вес тела равномерно распределяется, что минимизирует давление на суставы и органы. Хороший вариант и сон на боку. Такая поза улучшает здоровье сердца и помогает уменьшить храп.

