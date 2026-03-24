Як зменшити ризик розвитку діабету та високого артеріального тиску: секрет у часі тренувань

Фізична активність сприяє покращенню здоров'я. Однак нові дослідження довели, що час проведення тренувань має ключове значення.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Дослідники визначили, що ті, хто регулярно займався спортом рано вранці, мали значно меншу ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця, високого артеріального тиску, діабету 2 типу або ожиріння порівняно з людьми, які займалися спортом пізніше вдень, пише видання Express.

Зазначається, що у дослідженні розглядалися періоди фізичної активності, коли в учасників спостерігалася підвищена частота серцевих скорочень протягом 15 хвилин або більше.

“Люди, які часто займалися спортом вранці, мали на 31% меншу ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця та на 18% меншу ймовірність розвитку високого кров'яного тиску, ніж ті, хто займався спортом пізніше вдень. Вони також мали на 21% меншу ймовірність високого рівня холестерину, на 30% меншу ймовірність діабету 2 типу та на 35% меншу ймовірність ожиріння”, — пише видання.

Дослідники підсумували, що з найнижчою ймовірністю розвитку ішемічної хвороби серця пов'язана фізична активність між 7 та 8 ранку.

