Как уменьшить риск развития диабета и высокого артериального давления: секрет во времени тренировок

Физическая активность способствует улучшению здоровья. Однако новые исследования показали, что время проведения тренировок имеет ключевое значение.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Исследователи определили, что регулярно занимавшиеся спортом рано утром имели значительно меньшую вероятность развития ишемической болезни сердца, высокого артериального давления, диабета 2 типа или ожирения по сравнению с людьми, которые занимались спортом позже днем, пишет издание Express.

Отмечается, что в исследовании рассматривались периоды физической активности, когда у участников наблюдалась повышенная частота сердечных сокращений в течение 15 минут или больше.

"Люди, которые часто занимались спортом утром, имели на 31% меньшую вероятность развития ишемической болезни сердца и на 18% меньшую вероятность развития высокого кровяного давления, чем те, кто занимался спортом позже днем. Они также имели на 21% меньшую вероятность высокого уровня холестерина, на 30% меньшую вероятность диабета 2 типа и на 35% меньшую вероятность ожирения”, — пишет издание.

Исследователи подытожили, что с самой низкой вероятностью развития ишемической болезни сердца связана физическая активность между 7 и 8 утра.

