Как уменьшить риск развития диабета и высокого артериального давления: секрет во времени тренировок

Кречмаровская Наталия
Физическая активность способствует улучшению здоровья. Однако новые исследования показали, что время проведения тренировок имеет ключевое значение.
Исследователи определили, что регулярно занимавшиеся спортом рано утром имели значительно меньшую вероятность развития ишемической болезни сердца, высокого артериального давления, диабета 2 типа или ожирения по сравнению с людьми, которые занимались спортом позже днем, пишет издание Express.
Отмечается, что в исследовании рассматривались периоды физической активности, когда у участников наблюдалась повышенная частота сердечных сокращений в течение 15 минут или больше.
Исследователи подытожили, что с самой низкой вероятностью развития ишемической болезни сердца связана физическая активность между 7 и 8 утра.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что болезни сердца называют одной из самых распространенных причин смерти. Защитить сердце и улучшить здоровье органа, по данным врачей, помогут простые ежедневные привычки.
Кардиолог доктор Франческо Ло Монако рассказал о трех простых привычках, которые улучшат здоровье сердца и поддержат сердечно-сосудистую систему. Среди самых полезных привычек называют здоровье полости рта, постоянный сон и больше положительных эмоций.