Кардіолог назвав три звички, які захистять здоров’я серця

Хвороби серця називають однією з найпоширеніших причин смерті. Захистити серце та покращити здоров’я органу, за даними лікарів допоможуть прості щоденні звички.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Кардіолог доктор Франческо Ло Монако розповів про три прості звички, які покращать здоров’я серця та підтримають серцево-судинну систему, пише видання Mirror.

Стан ротової порожнини — захворювання ясен створює постійне запалення, а хімічні речовини, можуть потрапляти в кров і прискорювати старіння артерій. Серце захистить чищення зубів двічі на день протягом двох хвилин та щоденне використання зубної нитки.

Постійний сон — якщо сон короткий або регулярно переривається, організм перебуває у стані стресу, що, як наслідок, посилює запалення та створює додатковий тиск на серце. За словами лікаря, серце реагує швидко, коли сон стає більш регулярним, тому варто прагнути до постійного часу сну та пробудження.

Більше сміху — сміх, за словами лікаря, не просто відчуття гарного самопочуття, він вивільняє природні хімічні речовини, які допомагають розслабити кровоносні судини. Це може покращити кровотік і знизити рівень гормонів стресу протягом кількох хвилин. Це один із найпростіших способів підтримати здоров’я серця та судин.

“Доктор Ло Монако сказав, що саме найменші звички часто мають найбільший вплив, і поступово впроваджуючи ці звички у свій щоденний розпорядок, ви можете краще покращити здоров'я свого серця”, — пише видання.

