ТОП-8 причин розвитку інсульту: що провокує смертельну хворобу

Інсульт є однією з провідних причин смертності та інвалідності у світі. Більшість випадків, за даними медичних досліджень, пов’язані з модифікованими факторами ризику, які можна контролювати. Головне — знати причини, які призводять до інсульту.

Інсульт. Ілюстративне фото

Артеріальна гіпертензія - головною причиною інсульту називають високий тиск. Постійне перевантаження судин пошкоджує їх, що може спричинити як ішемічний, так і геморагічний інсульт. Ризик можна знизити постійно контролюючи тиск.

Куріння — тютюн робить судини більш схильними до утворення тромбів. Куріння також підвищує рівень холестерину та артеріальний тиск.

Високий рівень холестерину — це призводить до утворення бляшок у судинах. Вони можуть перекривати кровотік або відриватися, утворюючи емболію.

Цукровий діабет — підвищений рівень глюкози пошкоджує судини та нервову систему. Люди з діабетом мають значно вищий ризик інсульту, особливо якщо хвороба неконтрольована.

Ожиріння та малорухливий спосіб життя - це збільшує навантаження на серцево-судинну систему. Відсутність фізичної активності погіршує стан судин та сприяє розвитку гіпертензії, діабету й високого холестерину.

Алкоголь — підвищує артеріальний тиск і може спричинити порушення серцевого ритму.

Хвороби серця — аритмія, особливо фібриляція передсердь, часто призводить до утворення тромбів, які можуть потрапити в мозок.

Харчування з високим вмістом солі — це сприяє розвитку гіпертензії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який продукт сприяє розвитку інсульту та інфаркту. Лікарі радять обмежити вживання червоного м’яса.



