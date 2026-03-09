logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування ТОП-8 причин розвитку інсульту: що провокує смертельну хворобу
commentss НОВИНИ Всі новини

ТОП-8 причин розвитку інсульту: що провокує смертельну хворобу

Названо головні причини інсульту

9 березня 2026, 18:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Інсульт є однією з провідних причин смертності та інвалідності у світі. Більшість випадків, за даними медичних досліджень, пов’язані з модифікованими факторами ризику, які можна контролювати. Головне — знати причини, які призводять до інсульту. 

ТОП-8 причин розвитку інсульту: що провокує смертельну хворобу

Інсульт. Ілюстративне фото

Артеріальна гіпертензія - головною причиною інсульту називають високий тиск. Постійне перевантаження судин пошкоджує їх, що може спричинити як ішемічний, так і геморагічний інсульт. Ризик можна знизити постійно контролюючи тиск. 

Куріння — тютюн робить судини більш схильними до утворення тромбів. Куріння також підвищує рівень холестерину та артеріальний тиск.

Високий рівень холестерину — це призводить до утворення бляшок у судинах. Вони можуть перекривати кровотік або відриватися, утворюючи емболію.

Цукровий діабет — підвищений рівень глюкози пошкоджує судини та нервову систему. Люди з діабетом мають значно вищий ризик інсульту, особливо якщо хвороба неконтрольована.

Ожиріння та малорухливий спосіб життя - це збільшує навантаження на серцево-судинну систему. Відсутність фізичної активності погіршує стан судин та сприяє розвитку гіпертензії, діабету й високого холестерину.

Алкоголь — підвищує артеріальний тиск і може спричинити порушення серцевого ритму. 

Хвороби серця — аритмія, особливо фібриляція передсердь, часто призводить до утворення тромбів, які можуть потрапити в мозок.

Харчування з високим вмістом солі — це сприяє розвитку гіпертензії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який продукт сприяє розвитку інсульту та інфаркту. Лікарі радять обмежити вживання червоного м’яса.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини