Здоровье Болезни и лечение ТОП-8 причин развития инсульта: что провоцирует смертельную болезнь
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-8 причин развития инсульта: что провоцирует смертельную болезнь

Названы главные причины инсульта

9 марта 2026, 18:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Большинство случаев, по данным медицинских исследований, связаны с модифицированными факторами риска, которые можно контролировать. Главное – знать причины, приводящие к инсульту.

ТОП-8 причин развития инсульта: что провоцирует смертельную болезнь

Инсульт. Иллюстративное фото

Артериальная гипертензия – главной причиной инсульта называют высокое давление. Постоянная перегрузка сосудов повреждает их, что может вызвать как ишемический, так и геморрагический инсульт. Риск можно снизить постоянно контролируя давление.

Курение – табак делает сосуды более склонными к образованию тромбов. Курение также повышает уровень холестерина и артериального давления.

Высокий уровень холестерина – это приводит к образованию бляшек в сосудах. Они могут перекрывать кровоток или отрываться, образуя эмболию.

Сахарный диабет – повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нервную систему. Люди с диабетом имеют значительно более высокий риск инсульта, особенно если болезнь неконтролируема.

Ожирение и малоподвижный образ жизни – это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отсутствие физической активности ухудшает сосуды и способствует развитию гипертензии, диабета и высокого холестерина.

Алкоголь – повышает артериальное давление и может вызвать нарушение сердечного ритма.

Болезни сердца – аритмия, особенно фибрилляция предсердий, часто приводит к образованию тромбов, которые могут попасть в мозг.

Питание с высоким содержанием соли – это способствует развитию гипертензии.

