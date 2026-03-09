ТОП-8 причин развития инсульта: что провоцирует смертельную болезнь

Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Большинство случаев, по данным медицинских исследований, связаны с модифицированными факторами риска, которые можно контролировать. Главное – знать причины, приводящие к инсульту.

Инсульт. Иллюстративное фото

Артериальная гипертензия – главной причиной инсульта называют высокое давление. Постоянная перегрузка сосудов повреждает их, что может вызвать как ишемический, так и геморрагический инсульт. Риск можно снизить постоянно контролируя давление.

Курение – табак делает сосуды более склонными к образованию тромбов. Курение также повышает уровень холестерина и артериального давления.

Высокий уровень холестерина – это приводит к образованию бляшек в сосудах. Они могут перекрывать кровоток или отрываться, образуя эмболию.

Сахарный диабет – повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нервную систему. Люди с диабетом имеют значительно более высокий риск инсульта, особенно если болезнь неконтролируема.

Ожирение и малоподвижный образ жизни – это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отсутствие физической активности ухудшает сосуды и способствует развитию гипертензии, диабета и высокого холестерина.

Алкоголь – повышает артериальное давление и может вызвать нарушение сердечного ритма.

Болезни сердца – аритмия, особенно фибрилляция предсердий, часто приводит к образованию тромбов, которые могут попасть в мозг.

Питание с высоким содержанием соли – это способствует развитию гипертензии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой продукт способствует развитию инсульта и инфаркта. Врачи советуют ограничить употребление красного мяса.



