Названо продукт, вживання якого сприяє розвитку інфаркту та інсульту

Червоне м’ясо називають джерелом білка, заліза та вітаміну B12. Однак надмірне споживання продукту може призвести до негативних наслідків, особливо для людей із певними захворюваннями. Велика кількість м’яса може погіршити перебіг хвороб і підвищити ризик ускладнень.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Кому заборонено вживати м’ясо:

Людям із серцево-судинними захворюваннями — регулярне вживання яловичини, свинини чи баранини підвищує рівень холестерину та сприяє розвитку атеросклерозу. Як наслідок — розвиток інфаркту чи інсульту, особливо у тих, хто вже має проблеми з серцем.

Пацієнтам з хронічними хворобами нирок - високий вміст білка створює додаткове навантаження на нирки. Це може погіршити їхню функцію. Таким людям варто замінити м’ясо на рибу чи рослинні джерела білка.

Людям, які страждають на подагру, - червоне м’ясо містить пурини, що сприяють утворенню сечової кислоти. Це може стати причиною нападів болю та запалення у суглобах. Загострення у деяких пацієнтів можуть викликати навіть невеликі порції.

Людям з алергією, відомою як синдром альфа-гал, — рідкісна, але серйозна реакція організму на білки, що містяться у м’ясі ссавців. Симптоми можуть проявлятися як висипами, так і небезпечними для життя анафілактичними реакціями.

Ризики від надмірного вживання червоного м’яса

Особливо варто звернути увагу на те, що вживання червоного м’яса може стати причиною розвитку онкологічних захворювань. Міжнародні дослідження підтверджують, що надмірне споживання червоного та особливо переробленого м’яса пов’язане з підвищеним ризиком раку товстої кишки. Саме тому медичні організації рекомендують обмежувати його кількість у раціоні.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які продукти з м'яса називають найшкідливішими.




