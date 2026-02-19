Названо найшкідливіші страви з м’яса, які часто вживають

Страви з м’яса традиційно займають важливе місце у раціоні багатьох людей. М’ясо є джерелом білка, заліза та вітамінів групи B. Однак не всі м’ясні продукти однаково корисні. Деякі з них можуть значно погіршити стан здоров’я, особливо про постійному вживанні.

М'ясо. Ілюстративне фото

Дослідження показують, що найбільшу шкоду організму завдають страви з переробленого м’яса, які часто зустрічаються у повсякденному харчуванні. Найбільш шкідливими вважаються ковбаси, сосиски, бекон та хот-доги через велику кількість насичених жирів, солі та хімічних консервантів. Регулярне вживання таких продуктів підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету та навіть деяких видів раку. Особливо небезпечними є нітрати та нітрити, які використовуються для збереження кольору та смаку.

Також дуже шкідливими називають страви на основі копченого м’яса. Це пояснюється тим, що під час копчення утворюються токсичні сполуки, які можуть пошкоджувати клітини та сприяти розвитку онкологічних процесів. Люди часто вживають копченості як закуску або додають їх до бутербродів, однак наслідки можуть бути серйозними.

Фастфуд із переробленим м’ясом називають ще однією небезпекою. Бургери з подвійними котлетами, хот-доги та піца з великою кількістю ковбасних виробів містять надлишок калорій, жирів і солі. Такі страви сприяють ожирінню та порушенням роботи травної системи.

Небезпечними спеціалісти називають і деякі способи приготування м’яса, адже навіть корисний продукт після обробки може стати шкідливим. Так смаження на високій температурі призводить до утворення канцерогенних речовин. Це стосується не лише бекону чи сосисок, а й будь-якого переробленого м’яса.

Щоб зберегти здоров’я, спеціалісти радять обмежувати споживання таких продуктів і віддавати перевагу нежирному м’ясу, приготованому на пару чи запеченому без надлишку олії. Курятина, індичка або риба є набагато безпечнішими варіантами для щоденного раціону.

