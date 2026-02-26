Назван продукт, употребление которого способствует развитию инфаркта и инсульта

Красное мясо называют источником белка, железа и витамина B12. Однако чрезмерное потребление продукта может привести к негативным последствиям, особенно людям с определенными заболеваниями. Большое количество мяса может усугубить течение болезней и повысить риск осложнений.

Кому запрещено употреблять мясо:

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями – регулярное употребление говядины, свинины или баранины повышает уровень холестерина и способствует развитию атеросклероза. Как следствие – развитие инфаркта или инсульта, особенно у тех, кто уже испытывает проблемы с сердцем.

Пациентам с хроническими болезнями почек – высокое содержание белка создает дополнительную нагрузку на почки. Это может усугубить их функцию. Таким людям следует заменить мясо на рыбу или растительные источники белка.

Людям, страдающим подагрой, — красное мясо содержит пурины, способствующие образованию мочевой кислоты. Это может стать причиной приступов боли и воспалений в суставах. Обострение у некоторых пациентов может вызвать даже небольшие порции.

Людям с аллергией, известной как синдром альфа-гал, – редкая, но серьезная реакция организма на белки, содержащиеся в мясе млекопитающих. Симптомы могут проявляться как сыпью, так и опасными для жизни анафилактическими реакциями.

Риски от чрезмерного употребления красного мяса

Особо следует обратить внимание на то, что употребление красного мяса может стать причиной развития онкологических заболеваний. Международные исследования подтверждают, что чрезмерное потребление красного и особенно переработанного мяса связано с повышенным риском рака толстой кишки. Поэтому медицинские организации рекомендуют ограничивать его количество в рационе.

