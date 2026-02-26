Назван продукт, употребление которого способствует развитию инфаркта и инсульта

Рубрики
Красное мясо называют источником белка, железа и витамина B12. Однако чрезмерное потребление продукта может привести к негативным последствиям, особенно людям с определенными заболеваниями. Большое количество мяса может усугубить течение болезней и повысить риск осложнений.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями – регулярное употребление говядины, свинины или баранины повышает уровень холестерина и способствует развитию атеросклероза. Как следствие – развитие инфаркта или инсульта, особенно у тех, кто уже испытывает проблемы с сердцем.
Пациентам с хроническими болезнями почек – высокое содержание белка создает дополнительную нагрузку на почки. Это может усугубить их функцию. Таким людям следует заменить мясо на рыбу или растительные источники белка.
Людям, страдающим подагрой, — красное мясо содержит пурины, способствующие образованию мочевой кислоты. Это может стать причиной приступов боли и воспалений в суставах. Обострение у некоторых пациентов может вызвать даже небольшие порции.
Людям с аллергией, известной как синдром альфа-гал, – редкая, но серьезная реакция организма на белки, содержащиеся в мясе млекопитающих. Симптомы могут проявляться как сыпью, так и опасными для жизни анафилактическими реакциями.
Особо следует обратить внимание на то, что употребление красного мяса может стать причиной развития онкологических заболеваний. Международные исследования подтверждают, что чрезмерное потребление красного и особенно переработанного мяса связано с повышенным риском рака толстой кишки. Поэтому медицинские организации рекомендуют ограничивать его количество в рационе.
