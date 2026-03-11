Кардиолог назвал три привычки, которые защитят здоровье сердца

Болезни сердца называют одной из самых распространенных причин смерти. Защитить сердце и улучшить здоровье органа, по данным врачей, помогут простые ежедневные привычки.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиолог доктор Франческо Ло Монако рассказал о трех простых привычках, которые улучшат здоровье сердца и поддержат сердечно-сосудистую систему, пишет издание Mirror.

Состояние ротовой полости – заболевание десен создает постоянное воспаление, а химические вещества, могут попадать в кровь и ускорять старение артерий. Сердце защитит чистку зубов дважды в день в течение двух минут и ежедневное использование зубной нити.

Постоянный сон – если сон короткий или регулярно прерывается, организм находится в состоянии стресса, что, как следствие, усиливает воспаление и создает дополнительное давление на сердце. По словам врача, сердце реагирует быстро, когда сон становится более регулярным, поэтому следует стремиться к постоянному времени сна и пробуждению.

Больше смеха – смех, по словам врача, не просто ощущение хорошего самочувствия, он высвобождает природные химические вещества, помогающие расслабить кровеносные сосуды. Это может улучшить кровоток и снизить уровень гормонов стресса в течение нескольких минут. Это один из самых простых способов поддержать здоровье сердца и сосудов.

"Доктор Ло Монако сказал, что именно малейшие привычки часто оказывают наибольшее влияние, и постепенно внедряя эти привычки в свой ежедневный распорядок, вы можете лучше улучшить здоровье своего сердца", — пишет издание.

