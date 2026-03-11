logo

Кардиолог назвал три привычки, которые защитят здоровье сердца
НОВОСТИ

Кардиолог назвал три привычки, которые защитят здоровье сердца

ТОП-3 простые ежедневные привычки, которые защитят сердце

11 марта 2026, 16:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Болезни сердца называют одной из самых распространенных причин смерти. Защитить сердце и улучшить здоровье органа, по данным врачей, помогут простые ежедневные привычки.

Кардиолог назвал три привычки, которые защитят здоровье сердца

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиолог доктор Франческо Ло Монако рассказал о трех простых привычках, которые улучшат здоровье сердца и поддержат сердечно-сосудистую систему, пишет издание Mirror.

Состояние ротовой полости – заболевание десен создает постоянное воспаление, а химические вещества, могут попадать в кровь и ускорять старение артерий. Сердце защитит чистку зубов дважды в день в течение двух минут и ежедневное использование зубной нити.

Постоянный сон – если сон короткий или регулярно прерывается, организм находится в состоянии стресса, что, как следствие, усиливает воспаление и создает дополнительное давление на сердце. По словам врача, сердце реагирует быстро, когда сон становится более регулярным, поэтому следует стремиться к постоянному времени сна и пробуждению.

Больше смеха – смех, по словам врача, не просто ощущение хорошего самочувствия, он высвобождает природные химические вещества, помогающие расслабить кровеносные сосуды. Это может улучшить кровоток и снизить уровень гормонов стресса в течение нескольких минут. Это один из самых простых способов поддержать здоровье сердца и сосудов.

"Доктор Ло Монако сказал, что именно малейшие привычки часто оказывают наибольшее влияние, и постепенно внедряя эти привычки в свой ежедневный распорядок, вы можете лучше улучшить здоровье своего сердца", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал о восьми главных причинах, приводящих к развитию инсульта. И самая главная – это повышенное артериальное давление.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/cardiologist-lists-three-everyday-habits-36831838
