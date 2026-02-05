Як сон продовжує життя на 4 роки: медики розкрили несподіваний секрет

Нестача сну відомо шкодить як фізичному, так і психічному здоров’ю. Проте нове дослідження показало, що правильна організація відпочинку може суттєво продовжити життя.

Фото: з відкритих джерел

Масштабне дослідження, проведене компанією Vitality спільно з Лондонською школою економіки та політичних наук (LSE), показало, що дотримання певних правил сну може додати до чотирьох років життя, пише Tom’s Guide. Вчені проаналізували дані понад 105 000 осіб і сформулювали просту концепцію під назвою "Правило 7:1".

Суть цього правила полягає у поєднанні тривалості та регулярності сну. Воно включає дві основні умови: спати щонайменше 7 годин на добу та лягати спати приблизно в один і той самий час із похибкою не більше однієї години. Дослідники стверджують, що дотримання цього режиму знижує ризик ранньої смерті на 24% порівняно з людьми, які сплять менше та мають хаотичний графік.

"Багато людей надто зосереджені на кількості годин сну, але регулярність і стабільність режиму набагато важливіші", — пояснює докторка Кеті Трайон, заступниця генерального директора Vitality.

Для порівняння: перехід на здорове харчування додає до життя близько 4,5 років, а активний спосіб життя — до 6 років, що робить сон ключовим чинником довголіття.

Регулярність сну критично важлива через циркадний ритм — внутрішній біологічний годинник організму. Лягаючи спати щодня в один і той самий час, ми "налаштовуємо" тіло на відпочинок, що підтримує гормональний баланс. Мелатонін вночі і кортизол вранці контролюють сон та енергію. Постійні зміни часу відбою, наприклад через змінну роботу або "відсипання" у вихідні, порушують ці процеси, негативно впливаючи на метаболізм та серцево-судинну систему.

Дослідження показало, що лише 10% людей дотримуються правила "7:1". Водночас 41% мешканців Великої Британії та США сплять менше 7 годин, а регулярний сон менше ніж 6 годин підвищує ризик передчасної смерті на 20%. Якби хоча б чверть людей з проблемами сну дотримувалися цього правила, це могло б додати мільйони років життя населенню.

