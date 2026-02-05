Как сон продлевает жизнь на 4 года: медики раскрыли неожиданный секрет

Недостаток сна известно вредит как физическому, так и психическому здоровью. Однако новое исследование показало, что правильная организация отдыха может существенно продлить жизнь.

Фото: из открытых источников

Масштабное исследование, проведенное компанией Vitality совместно с Лондонской школой экономики и политических наук (LSE), показало, что соблюдение определенных правил сна может прибавить к четырем годам жизни, пишет Tom's Guide. Ученые проанализировали данные более 105 000 человек и сформулировали простую концепцию под названием "Правило 7:1".

Суть этого правила состоит в сочетании продолжительности и регулярности сна. Оно включает два основных условия: спать не менее 7 часов в сутки и ложиться спать примерно в одно и то же время с погрешностью не более одного часа. Исследователи утверждают, что соблюдение этого режима снижает риск ранней смерти на 24% по сравнению с людьми, которые спят меньше и имеют хаотический график.

"Многие люди слишком сосредоточены на количестве часов сна, но регулярность и стабильность режима гораздо важнее", — объясняет доктор Кэти Трайон, заместитель генерального директора Vitality.

Для сравнения: переход на здоровое питание прибавляет к жизни около 4,5 лет, а активный образ жизни – к 6 годам, что делает сон ключевым фактором долголетия.

Регулярность сна критически важна из-за циркадного ритма — внутренних биологических часов организма. Ложась спать каждый день в одно и то же время, мы "настраиваем" тело на отдых, поддерживающий гормональный баланс. Мелатонин ночью и кортизол утром контролируют сон и энергию. Постоянные изменения времени отбоя, например из-за сменной работы или "отсыпания" в выходные, нарушают эти процессы, негативно влияя на метаболизм и сердечно-сосудистую систему.

Исследование показало, что только 10% людей соблюдают правила "7:1". В то же время 41% жителей Великобритании и США спят менее 7 часов, а регулярный сон менее 6 часов повышает риск преждевременной смерти на 20%. Если бы хотя бы четверть людей с проблемами сна соблюдала это правило, это могло бы прибавить миллионы лет жизни населению.

