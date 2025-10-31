logo_ukra

Як часто мити голову, щоб волосся залишалося здоровим: експерти шокували порадою
Як часто мити голову, щоб волосся залишалося здоровим: експерти шокували порадою

Трихологи поділилися порадами, як правильно підбирати шампунь і як часто мити волосся, щоб зберегти його здоров’я.

31 жовтня 2025, 13:40
Автор:
Клименко Елена

Питання про те, як часто мити голову — щодня чи лише раз на тиждень — турбує майже кожну людину. Одні переконані, що часте миття шкодить волоссю, інші ж не уявляють ранку без свіжої та чистої голови. Фахівці з догляду за волоссям — трихологи — наголошують: правильна частота миття не залежить від моди чи звичок, а визначається виключно індивідуальними особливостями організму.

Як часто мити голову, щоб волосся залишалося здоровим: експерти шокували порадою

Від чого залежить, як часто потрібно мити голову

Єдиного правила не існує. Регулярність миття визначають кілька факторів:

  • Тип шкіри голови: суха, жирна або нормальна.

  • Структура волосся: тонке, густе, кучеряве чи пряме.

  • Спосіб життя: рівень фізичної активності, клімат, використання засобів для стайлінгу.

  • Загальний стан здоров’я та гормональний баланс.

    Поради трихологів для різних типів волосся

1. Якщо волосся швидко жирніє.
Для жирної шкіри голови цілком нормально мити волосся щодня або через день. Головне — використовувати м’який шампунь без сульфатів і не терти шкіру, а ніжно масажувати її кінчиками пальців. Раз на тиждень корисно застосовувати глибокий очищувальний засіб, щоб позбутися залишків себуму та косметики.

2. Якщо волосся сухе або пошкоджене.
Таке волосся потребує особливої турботи — достатньо мити голову двічі на тиждень. Надто часте миття змиває природні олії, роблячи пасма ламкими. У догляд варто додати живильні маски з кератином, аргановою чи кокосовою олією.

3. Для нормального типу волосся.
Оптимальна частота миття — кожні три дні. Це дозволяє зберегти природний баланс шкіри голови. Експерти радять періодично змінювати шампунь, щоб волосся не звикало до його складу.

Щоденне миття — міф чи норма?

Популярна думка, що щоденне миття псує волосся, є помилковою. Насправді шкоду завдає не частота, а неправильні засоби. Якщо шампунь агресивний, волосся може втрачати блиск і вологу. Але за умови використання м’якого шампуню з нейтральним pH навіть щоденне миття є цілком безпечним.

Поради для здорового та міцного волосся

  • Завжди ретельно змивайте шампунь і кондиціонер.

  • Використовуйте лише теплу, не гарячу воду.

  • Не тріть волосся рушником — обережно промокуйте його.

  • Мінімізуйте сушіння феном при високій температурі.

  • Раз на місяць робіть живильні маски або салонні процедури для відновлення шкіри голови.

