Как часто мыть голову, чтобы волосы оставались здоровыми: эксперты шокировали советом

Вопрос о том, как часто мыть голову — каждый день или раз в неделю — беспокоит почти каждого человека. Одни убеждены, что частые мытья вредят волосам, другие же не представляют утра без свежей и чистой головы. Специалисты по уходу за волосами – трихологи – отмечают: правильная частота мытья не зависит от моды или привычек, а определяется исключительно индивидуальными особенностями организма.

От чего зависит, как часто нужно мыть голову

Единого правила не существует. Регулярность мойки определяют несколько факторов:

Тип кожи головы: сухая, жирная или нормальная.

Структура волос: тонкие, густые, вьющиеся или прямые.

Образ жизни: уровень физической активности, климат, использование средств для стайлинга.

Общее состояние здоровья и гормональный баланс. Советы трихологов для разных типов волос

1. Если волосы быстро жирнеют.

Для жирной кожи головы вполне нормально мыть волосы каждый день или через день. Главное – использовать мягкий шампунь без сульфатов и не тереть кожу, а нежно массировать ее кончиками пальцев. Раз в неделю полезно применять глубокое очищающее средство, чтобы избавиться от остатков себума и косметики.

2. Если волосы сухие или поврежденные.

Такие волосы нуждаются в особой заботе – достаточно мыть голову дважды в неделю. Слишком частое мытье смывает природные масла, делая пряди ломкими. В уход следует добавить питательные маски с кератином, аргановым или кокосовым маслом.

3. Для нормального типа волос.

Оптимальная частота мойки – каждые три дня. Это позволяет сохранить естественный баланс кожи головы. Эксперты советуют периодически менять шампунь, чтобы волосы не привыкали к его составу.

Ежедневная мойка — миф или норма?

Популярное мнение, что ежедневное мытье портит волосы, ошибочно. В действительности вред наносит не частота, а неправильные средства. Если шампунь агрессивен, волосы могут терять блеск и влагу. Но при условии использования мягкого шампуня с нейтральным pH даже ежедневная мойка вполне безопасна.

Советы для здоровых и крепких волос

Всегда тщательно смывайте шампунь и кондиционер.

Используйте только теплую, не горячую воду.

Не трите волосы полотенцем — осторожно промокивайте их.

Минимизируйте сушки феном при высокой температуре.

Раз в месяц делайте питательные маски или салонные процедуры для обновления кожи головы.

