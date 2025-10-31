5 перших ознак деменції, які легко пропустити: термінове попередження від експертів

Деменція — одне з серйозних неврологічних захворювань XXI століття. За даними Британської національної служби охорони здоров’я (NHS), вона найчастіше вражає людей похилого віку, причому ризик подвоюється кожні п’ять років після 65 років. Проте у деяких випадках хвороба проявляється значно раніше, пише The Mirror.

Стюарт Макгінн, керуючий директор пансіонату для людей похилого віку "Baycroft Care Homes", наголошує на важливості раннього розпізнавання симптомів деменції, зокрема лобно-скроневої деменції (ЛСД).

"ЛСД — рідкісний тип деменції, який впливає на поведінку та мовлення, зазвичай діагностується у людей від 45 років", — пояснює Макгінн. Хвороба розвивається повільно, через що її іноді плутають зі шизофренією, хворобою Альцгеймера або афазією. ЛСД вражає лобові та скроневі ділянки мозку, які відповідають за поведінку та мовлення.

Макгінн назвав п’ять ранніх ознак деменції:

Втрата речей

Постійно губляться окуляри, гаманець або інші предмети, які знаходяться у дивних місцях (наприклад, пульт у холодильнику). З часом людині стає складніше планувати та організовувати справи, підтримувати концентрацію. Мовні труднощі

Труднощі з формуванням речень або пошуком правильних слів у розмові можуть бути ознакою деменції. Регулярні помилки у мові або заміна слів випадковими можуть сигналізувати про захворювання. Проблеми з пам’яттю

Постійне забування імен знайомих, нещодавніх подій або нової інформації є однією з перших ознак когнітивного розладу. Раптова зміна настрою

Людина може різко змінювати настрій від спокою до гніву або проявляти емоційність без причини, ставати більш замкнутою або тривожною. Дезорієнтація у часі та просторі

Хворий може губитися на знайомих вулицях, не впізнавати місце перебування або плутати минуле та теперішнє.

Раннє розпізнавання цих сигналів допомагає своєчасно звернутися до лікаря та забезпечити необхідну підтримку.

