5 первых признаков деменции, которые легко упустить: срочное предупреждение от экспертов

Деменция – одно из серьезных неврологических заболеваний XXI века. По данным Британской национальной службы здравоохранения (NHS), она чаще всего поражает пожилых людей, причем риск удваивается каждые пять лет после 65 лет. Однако в некоторых случаях болезнь проявляется гораздо раньше, пишет The Mirror.

Стюарт Макгинн, управляющий директор пансионата для пожилых людей "Baycroft Care Homes", отмечает важность раннего распознавания симптомов деменции, в частности лобно-височной деменции (ЛСД).

"ЛСД – редкий тип деменции, влияющий на поведение и речь, обычно диагностируется у людей от 45 лет", – объясняет Макгинн. Болезнь развивается медленно, из-за чего ее иногда путают с шизофренией, болезнью Альцгеймера или афазией. ЛСД поражает лобные и височные участки мозга, отвечающие за поведение и речь.

Макгинн назвал пять ранних признаков деменции:

Потеря вещей

Постоянно теряются очки, кошелек или другие предметы, которые находятся в странных местах (например, пульт в холодильнике). С течением времени человеку становится сложнее планировать и организовывать дела, поддерживать концентрацию. Языковые трудности

Затруднения с формированием предложений или поиском правильных слов в разговоре могут являться признаком деменции. Регулярные ошибки в речи или смена слов случайными могут сигнализировать о заболевании. Проблемы с памятью

Постоянное забывание имен знакомых, недавних событий или новой информации является одним из первых признаков когнитивного расстройства. Внезапное изменение настроения

Человек может резко менять настроение от покоя к гневу или проявлять эмоциональность без причины, становиться более замкнутым или тревожным. Дезориентация во времени и пространстве

Больной может теряться на знакомых улицах, не узнавать местонахождение или путать прошлое и настоящее.

Раннее распознавание этих сигналов помогает своевременно обратиться к врачу и обеспечить необходимую поддержку.

