5 первых признаков деменции, которые легко упустить: срочное предупреждение от экспертов
5 первых признаков деменции, которые легко упустить: срочное предупреждение от экспертов

Поиск очков в холодильнике и внезапные перепады настроения могут быть ранними признаками деменции, часто путают с другими болезнями.

31 октября 2025, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Деменция – одно из серьезных неврологических заболеваний XXI века. По данным Британской национальной службы здравоохранения (NHS), она чаще всего поражает пожилых людей, причем риск удваивается каждые пять лет после 65 лет. Однако в некоторых случаях болезнь проявляется гораздо раньше, пишет The Mirror.

5 первых признаков деменции, которые легко упустить: срочное предупреждение от экспертов

Фото: из открытых источников

Стюарт Макгинн, управляющий директор пансионата для пожилых людей "Baycroft Care Homes", отмечает важность раннего распознавания симптомов деменции, в частности лобно-височной деменции (ЛСД).

"ЛСД – редкий тип деменции, влияющий на поведение и речь, обычно диагностируется у людей от 45 лет", – объясняет Макгинн. Болезнь развивается медленно, из-за чего ее иногда путают с шизофренией, болезнью Альцгеймера или афазией. ЛСД поражает лобные и височные участки мозга, отвечающие за поведение и речь.

Макгинн назвал пять ранних признаков деменции:

  1. Потеря вещей
    Постоянно теряются очки, кошелек или другие предметы, которые находятся в странных местах (например, пульт в холодильнике). С течением времени человеку становится сложнее планировать и организовывать дела, поддерживать концентрацию.

  2. Языковые трудности
    Затруднения с формированием предложений или поиском правильных слов в разговоре могут являться признаком деменции. Регулярные ошибки в речи или смена слов случайными могут сигнализировать о заболевании.

  3. Проблемы с памятью
    Постоянное забывание имен знакомых, недавних событий или новой информации является одним из первых признаков когнитивного расстройства.

  4. Внезапное изменение настроения
    Человек может резко менять настроение от покоя к гневу или проявлять эмоциональность без причины, становиться более замкнутым или тревожным.

  5. Дезориентация во времени и пространстве
    Больной может теряться на знакомых улицах, не узнавать местонахождение или путать прошлое и настоящее.

Раннее распознавание этих сигналов помогает своевременно обратиться к врачу и обеспечить необходимую поддержку.

