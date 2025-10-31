5 первых признаков деменции, которые легко упустить: срочное предупреждение от экспертов

Рубрики
Клименко Елена
Деменция – одно из серьезных неврологических заболеваний XXI века. По данным Британской национальной службы здравоохранения (NHS), она чаще всего поражает пожилых людей, причем риск удваивается каждые пять лет после 65 лет. Однако в некоторых случаях болезнь проявляется гораздо раньше, пишет The Mirror.
Стюарт Макгинн, управляющий директор пансионата для пожилых людей "Baycroft Care Homes", отмечает важность раннего распознавания симптомов деменции, в частности лобно-височной деменции (ЛСД).
"ЛСД – редкий тип деменции, влияющий на поведение и речь, обычно диагностируется у людей от 45 лет", – объясняет Макгинн. Болезнь развивается медленно, из-за чего ее иногда путают с шизофренией, болезнью Альцгеймера или афазией. ЛСД поражает лобные и височные участки мозга, отвечающие за поведение и речь.
Макгинн назвал пять ранних признаков деменции:
Потеря вещей
Постоянно теряются очки, кошелек или другие предметы, которые находятся в странных местах (например, пульт в холодильнике). С течением времени человеку становится сложнее планировать и организовывать дела, поддерживать концентрацию.
Языковые трудности
Затруднения с формированием предложений или поиском правильных слов в разговоре могут являться признаком деменции. Регулярные ошибки в речи или смена слов случайными могут сигнализировать о заболевании.
Проблемы с памятью
Постоянное забывание имен знакомых, недавних событий или новой информации является одним из первых признаков когнитивного расстройства.
Внезапное изменение настроения
Человек может резко менять настроение от покоя к гневу или проявлять эмоциональность без причины, становиться более замкнутым или тревожным.
Дезориентация во времени и пространстве
Больной может теряться на знакомых улицах, не узнавать местонахождение или путать прошлое и настоящее.
Раннее распознавание этих сигналов помогает своевременно обратиться к врачу и обеспечить необходимую поддержку.
