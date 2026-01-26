Всього один трюк з подушкою і спина не болітиме зранку

Сон із подушкою між ногами допомагає вирівняти положення хребта, зменшити напругу в попереку та тазу та покращити якість відпочинку. Така проста звичка особливо корисна для тих, хто спить на боці або відчуває дискомфорт у спині та колінах.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Коли ви спите на боці, то центр тяжкості піднятий. Тому хребет, плечі та стегна можуть бути викривлені (скручені), щоб підтримувати це положення.

Одним з потенційних рішень для підтримки стабільності та зменшення болю в спині та стегнах є розміщення подушки між колінами під час сну. Це має такі переваги: нейтралізує положення таза, злегка піднімаючи верхню ногу, створює менший тиск на поперек та кульшові суглоби, зменшує тиск і допомагає зменшити біль протягом ночі.

Сон із подушкою між колінами під час сну може допомогти зменшити біль, пов'язаний з ішіасом.

Ішіас – це нервовий біль, спричинений здавлюванням корінців спинномозкового нерва у попереку.

Тримаючи подушку між ногами вночі та підкладаючи товсту подушку під голову, ви можете вирівняти верхню частину хребта під час сну. Це запобігатиме вигину спини, обертанню хребта або нахилу тазу під час сну.

Щоб спати з подушкою між ногами, виконайте такі поради: ляжте на бік, злегка зігнувши коліна, покладіть подушку вздовж ніг, спробуйте вирівняти коліна так, щоб вони були поставлені один на одного, а подушка була між ними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лікарі шокують: сон у цій позі вбиває ваш організм швидше, ніж ви вважаєте.



