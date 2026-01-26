Всего один трюк с подушкой и спина не будет болеть с утра

Сон с подушкой между ногами помогает выровнять положение позвоночника, уменьшить напряжение в пояснице и тазу и улучшить качество отдыха. Такая простая привычка особенно полезна для тех, кто спит на боку или испытывает дискомфорт в спине и коленях.

Когда вы спите на боку, то центр тяжести приподнят. Поэтому позвоночник, плечи и бедра могут быть искривлены (скручены), чтобы поддерживать это положение.

Одним из потенциальных решений для поддержания стабильности и уменьшения боли в спине и бедрах является размещение подушки между коленями во время сна. Это имеет следующие преимущества: нейтрализует положение таза, слегка приподнимая верхнюю ногу, создает меньшее давление на поясницу и тазобедренные суставы, уменьшает давление и помогает уменьшить боль в течение ночи.

Сон с подушкой между коленями во время сна может помочь уменьшить боль, связанную с ишиасом.

Ишиас – это нервная боль, вызванная сдавливанием корешков спинномозгового нерва в пояснице.

Держа подушку между ногами ночью и подкладывая толстую подушку под голову, вы можете выровнять верхнюю часть позвоночника во время сна. Это предотвратит изгиб спины, вращение позвоночника или наклон таза во время сна.

Чтобы спать с подушкой между ногами, следуйте таким советам: лягте на бок, слегка согнув колени, положите подушку вдоль ног, попробуйте выровнять колени так, чтобы они были поставлены друг на друга, а подушка была между ними.

